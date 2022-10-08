Нижнему Тагилу официально исполнилось 300 лет

Датой основания Нижнего Тагила считается 8 октября 1722 года, 300-летний юбилей города отмечают весь год. Традиционно, основные праздничные мероприятия проходят в августе в День города, но они продолжаются до сих пор. Местные жителей и гости с 12 по 14 августа посетили множество различных площадок. К юбилейной дате было приурочено открытие нескольких значимых объектов.