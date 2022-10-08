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Нижнему Тагилу официально исполнилось 300 лет

Сегодня, 10:42
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
8 октября 2022 года Нижнему Тагилу официально исполнилось 300 лет. Именно эта дата считается днем основания города.

Датой основания Нижнего Тагила считается 8 октября 1722 года, 300-летний юбилей города отмечают весь год. Традиционно, основные праздничные мероприятия проходят в августе в День города, но они продолжаются до сих пор. Местные жителей и гости с 12 по 14 августа посетили множество различных площадок. К юбилейной дате было приурочено открытие нескольких значимых объектов.

12 августа в Нижний Тагил прибыли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред УРФО Владимир Якушев и другие почетные гости. Сначала они торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести», построенной у железнодорожного вокзала. Затем делегация отправилась на мост через Тагильский пруд и запустила по нему движение.

Движение на мосту через Тагильский пруд запущено в Нижнем Тагиле
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Тагильчане три дня отмечали 300-летний юбилей города. В пятницу, 12 августа, на площадке за ДК «Современник» состоялся первый праздничный концерт, на котором хедлайнером был Хабиб.

Основные мероприятия, приуроченные к празднику, прошли в субботу, 13 августа. Для горожан было открыто множество площадок. Например, в сквере у Драмтеатра был организован «Киндерград». На Лисьей горе состоялись массовые гуляния с участием творческих коллективов Нижнего Тагила. Главными приглашенными гостями второго концерта стала группа «На-на».

Старт гуляниям на Лисьей горе дан в Нижнем Тагиле
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Большим подарком к юбилею стал первый Фестиваль фейрверков, в котором приняли участие три команды из разных городов России. После выступлений все участники устроили общий салют. Победителем стала команда из Нижнего Тагила.

Фестиваль фейерверков прошел в Нижнем Тагиле
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14 августа, в воскресенье, на набережной Тагильского пруда прошел фестиваль духовых оркестров. В нем принимал участие и эстрадно-духовой коллектив «Тагил-бэнд».

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