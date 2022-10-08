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Пассажирский автобус попал в аварию с диваном на свердловской трассе

Сегодня, 09:26
Фото: Екатеринбург — Серов (Online)
Междугородний автобус, ехавший из Екатеринбурга в Снежинск, наехал на диван. Мебель в упаковке лежала прямо на автотрассе.

По словам очевидцев, авария произошла вечером 7 октября. О пострадавших не сообщается. Мебель застряла под днищем автобуса. Диван доставали водитель и пассажиры около 20 минут. В областном ГИБДД отметили, что к ним информация о ДТП не поступала.

Фото: Екатеринбург — Серов (Online)

Подписчики паблика «Екатеринбург — Серов (Online)» недоумевают, как диван мог оказаться посреди трассы и каким образом водитель его не заметил.

Как так можно потерять диван? Грузовые автомобили гоняют, как очумелые. Да еще толком груз не закрепляют, тентом не укрывают, — пишет Галина Г.
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#Евгения Сафина#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#ДТП#Автобус#Мебель#Диван
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