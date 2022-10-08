По словам очевидцев, авария произошла вечером 7 октября. О пострадавших не сообщается. Мебель застряла под днищем автобуса. Диван доставали водитель и пассажиры около 20 минут. В областном ГИБДД отметили, что к ним информация о ДТП не поступала.
Подписчики паблика «Екатеринбург — Серов (Online)» недоумевают, как диван мог оказаться посреди трассы и каким образом водитель его не заметил.
Как так можно потерять диван? Грузовые автомобили гоняют, как очумелые. Да еще толком груз не закрепляют, тентом не укрывают, — пишет Галина Г.