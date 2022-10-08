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Украина назвала подрыв Крымского моста «началом»

Сегодня, 07:26
Фото: Вести Крым
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на Крымском мосту был только началом.

Он считает, что все, что оккупировала Россия, необходимо уничтожать.

Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное должно быть возвращено Украине, все оккупированное Россией должно быть уничтожено, — написал Михаил Подоляк в соцсетях.

В августе Михаил Подоляк заявлял, что Украина рассматривает Крымский мост как «законную военную цель» и считает, что конструкция была построена незаконно.

После ЧП на место выехали главы МЧС и Минтранса РФ. На Крымском мосту был взорван грузовой автомобиль, из-за этого загорелись железнодорожные цистерны. В результате частично разрушились два пролета конструкции.

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