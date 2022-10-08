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В Нижнем Тагиле объявлен конкурс детских рисунков о технике и авиации

Сегодня, 14:18
Фото: 1MI
Конкурс рисунков «Мир техники вокруг нас» проводит городская станция юных техников Нижнего Тагила. Принять участие в нем могут дошкольники и школьники в возрасте от 4 до 18 лет.

Работы на конкурс «Мир техники вокруг нас» будут приниматься с 20 по 31 октября с 9.00 до 17.00 на улице Октябрьской революции, 7. Они могут быть выполнены в любой технике, в том числе и с помощью компьютерной графики, рассказала TagilCity.ru Людмила Штепель — организатор конкурса.

Поучаствовать желающим можно в следующих номинациях:

  • наш любимый Нижний Тагил (технический аспект);
  • авиация и космонавтика;
  • изобретения и изобретатели;
  • фантазии на тему «Техника вокруг нас».

Если работу представляют более трех человек, то она будет считаться групповой. К рисункам необходимо приложить этикетку с указанием данных автора и его возраста, образовательной организации и руководителя.

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Победители и призеры будут награждены грамотами и дипломами, а все участники получат сертификаты участников конкурса.

По словам организатора конкурса Людмилы Штепель, ГорСЮТ Нижнего Тагила проводит около 25-30 различных конкурсов за год.

Это и творческие конкурсы, и проекты, и соревнования по робототехнике, судомоделированию и авиамоделированию. Дети с удовольствием в них участвуют. Количество желающих, конечно, зависит от направления, — рассказала журналисту TagilCity.ru Людмила Штепель.

По ее словам, для каждого конкурса разрабатывается положение, которое утверждается администрацией или управлением образования, а затем формируется состав жюри. Затем делается рассылка в учреждения образования и те, кто хочет, принимают участие.

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