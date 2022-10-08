В Нижнем Тагиле объявлен конкурс детских рисунков о технике и авиации

Работы на конкурс «Мир техники вокруг нас» будут приниматься с 20 по 31 октября с 9.00 до 17.00 на улице Октябрьской революции, 7. Они могут быть выполнены в любой технике, в том числе и с помощью компьютерной графики, рассказала TagilCity.ru Людмила Штепель — организатор конкурса.