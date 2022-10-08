В Нижнем Тагиле объявлен конкурс детских рисунков о технике и авиации

Работы на конкурс «Мир техники вокруг нас» будут приниматься с 20 по 31 октября с 9.00 до 17.00 на улице Октябрьской революции, 7. Они могут быть выполнены в любой технике, в том числе и с помощью компьютерной графики, рассказала TagilCity.ru Людмила Штепель — организатор конкурса.
Поучаствовать желающим можно в следующих номинациях:
Если работу представляют более трех человек, то она будет считаться групповой. К рисункам необходимо приложить этикетку с указанием данных автора и его возраста, образовательной организации и руководителя.
Победители и призеры будут награждены грамотами и дипломами, а все участники получат сертификаты участников конкурса.
По словам организатора конкурса Людмилы Штепель, ГорСЮТ Нижнего Тагила проводит около 25-30 различных конкурсов за год.
Это и творческие конкурсы, и проекты, и соревнования по робототехнике, судомоделированию и авиамоделированию. Дети с удовольствием в них участвуют. Количество желающих, конечно, зависит от направления, — рассказала журналисту TagilCity.ru Людмила Штепель.
По ее словам, для каждого конкурса разрабатывается положение, которое утверждается администрацией или управлением образования, а затем формируется состав жюри. Затем делается рассылка в учреждения образования и те, кто хочет, принимают участие.