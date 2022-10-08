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В Нижнем Тагиле стартовала краеведческая игра «Я — тагильчанин»

Сегодня, 06:33
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
XXIV городская краеведческая игра «Я — тагильчанин» для учащихся 1-4 классов стартовала 7 октября. Открытие состоялось в ДЮЦ «Мир».

На мероприятии присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он поздравил первоклассников, которые получили памятные значки, с началом интересного путешествия. Оно будет длиться в течение всего учебного года.

Дата начала игры «Я — тагильчанин» выбрана не случайно, так как 8 октября 1722 года считается днем основания Нижнего Тагила.

Уверен, что вы откроете много удивительного и важного, и это путешествие запомнится на долгие годы. Удачи и новых вам открытий! — сказал Владислав Пинаев.

На мероприятии выступали творческие коллективы из ГДДЮТ. Они вместе с первоклассниками выучили гимн игры «Мы с тобою из Тагила».

Ежегодно в краеведческой игре принимают участие более 12 тысяч школьников начальных классов. Ребята изучают историю Нижнего Тагила и Урала, посещают театры и музеи, пишут исследовательские и научные работы.

Основная тематика игры в этом году — становление и развитие системы образования в Нижнем Тагиле. Также школьники познакомятся  с историей Уральского добровольческого танкового корпуса, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Краеведение#Игра#Школьники
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