В Нижнем Тагиле стартовала краеведческая игра «Я — тагильчанин»

На мероприятии присутствовал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он поздравил первоклассников, которые получили памятные значки, с началом интересного путешествия. Оно будет длиться в течение всего учебного года.
Дата начала игры «Я — тагильчанин» выбрана не случайно, так как 8 октября 1722 года считается днем основания Нижнего Тагила.
Уверен, что вы откроете много удивительного и важного, и это путешествие запомнится на долгие годы. Удачи и новых вам открытий! — сказал Владислав Пинаев.
На мероприятии выступали творческие коллективы из ГДДЮТ. Они вместе с первоклассниками выучили гимн игры «Мы с тобою из Тагила».
Ежегодно в краеведческой игре принимают участие более 12 тысяч школьников начальных классов. Ребята изучают историю Нижнего Тагила и Урала, посещают театры и музеи, пишут исследовательские и научные работы.
Основная тематика игры в этом году — становление и развитие системы образования в Нижнем Тагиле. Также школьники познакомятся с историей Уральского добровольческого танкового корпуса, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.