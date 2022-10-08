В Ярославле создали «Народный переулок Куравлёва» в память о великом актёре

Одним из них стал живой арт-объект - краснолиственный канадский дуб, который посадили на месте дерева, поврежденного ветром. Чуть позже на новой брусчатке проезда появились звезды, посвященные самым известным фильмам, в которых сыграл Куравлев. Каждая из звезд содержит информацию о дате выпуска кинокартины, а также о режиссере ленты, киностудии и числе зрителей.