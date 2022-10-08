В Ярославле создали «Народный переулок Куравлёва» в память о великом актёре

В день открытия туристического маршрута актеру исполнилось бы 86 лет.
Три арт-объекта, посвященные памяти Леонида Куравлева, были открыты в Ярославле. Среди них альбом фотографий «Мосфильм» - Ярославии», дуб памяти Леонида Куравлева, а также галерея актерской славы Куравлева. Данные элементы и сформировали «Народный переулок Куравлева». Этот новый туристический маршрут привлечет в Ярославль гостей, став дополнительным украшением прекрасного города.
Александр Седухин, глава благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии», вице-президент межрегионального объединения туриндустрии «Золотое кольцо», рассказал, что, когда артист умер, ярославцы и гости города стали приносить цветы к скульптурной композиции, посвященной героям фильма «Афоня». Так, постепенно у активистов возникла идея создать туристический маршрут, посвященный Леониду Куравлеву, установив в городе серию арт-объектов, информирует gradnews.ru.
Одним из них стал живой арт-объект - краснолиственный канадский дуб, который посадили на месте дерева, поврежденного ветром. Чуть позже на новой брусчатке проезда появились звезды, посвященные самым известным фильмам, в которых сыграл Куравлев. Каждая из звезд содержит информацию о дате выпуска кинокартины, а также о режиссере ленты, киностудии и числе зрителей.
Именно в Ярославле снимался любимый всеми фильм «Афоня», поэтому в городе решили установить памятную композицию, посвященную героям картины. Открытие скульптуры приурочили к 35-летнему юбилею со дня выпуска киноленты - он состоялся в 2010 году. Жители Ярославля выступили с инициативой: присвоить имя Куравлева Революционному проезду, центральным объектом которого является скульптурная композиция «Афоня».
Многие культурные деятели, а также деятели сферы образования и искусства выступили в поддержку инициативы по переименованию проезда в переулок имени Куравлева и одобрили создание нового туристического маршрута. В числе поддержавших идею - Михаил Нянковский, лауреат премии президента России, заслуженный учитель, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России» и Валерий Кириллов, артист театра и режиссер. Также инициативу поддержал Юрий Ваксман, кинопродюсер и актер.
Несмотря на обращение горожан к Михаилу Евраеву, губернатору Ярославской области, и. о. мэра Ярославля Илья Мотовилов пока оставляет без внимания инициативу общественности.
Новые городские арт-объекты можно посетить в любое время.