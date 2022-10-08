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Выставка претендентов на звание «Мастер года» открылась в музее Нижнего Тагила

Сегодня, 15:59
Фото: TagilCity.ru
В Историко-краеведческом музее Нижнего Тагила стартовала выставка-конкурс «Мастер года». Свои работы на суд жюри и посетителей представили 87 мастеров народного художественного промысла. Победителя определят в начале декабря этого года.

Открытие выставки-конкурса «Мастер года» состоялось 7 октября в Историко-краеведческом музее Нижнего Тагила. В экспозиционных залах представлено 229 работ от 87 мастеров города, борющихся за звание лучшего творца.

Конкурс разработан для тагильчан, занимающихся декоративно-прикладным искусством. Цель — сохранение и развитие местных народных художественных промыслов. Проект сотрудники музея реализуют при поддержке администрации Нижнего Тагила.

Сегодня необычное событие и необычная выставка. Буквально вчера в Министерстве инвестиций состоялось награждение восьми наших мастеров областными наградами. Это в очередной раз подтверждает, что Нижний Тагил является городом мастеров, талантливых людей. В это году рекордное количество работ. Участвуют все четыре номинации. Мы желаем успехов нашим номинантам. Надеемся, что мы не только увидим работы наших мэтров, но и узнаем новые имена, — сказал врио начальника Управления культуры города Дмитрий Кулагин. 
Жюри конкурса Жюри конкурса
Фото: TagilCity.ru

Тагильские мастера борются за звание лучшего по одному из четырех направлений творчества. Свои работы представили специалисты по художественной обработке металлов. 

Фото: TagilCity.ru

Победителя определят среди мастеров по лаковой росписи подносов. 

Фото: TagilCity.ru

Один из мастеров станет лучшим в номинации «Художественная обработка камня».

Фото: TagilCity.ru

Представлены работы мастеров по художественной обработке дерева. 

Фото: TagilCity.ru

Также жюри выберет победителей в номинациях «Гран-при», «Молодой мастер», «Профессиональный мастер», «Оригинальность замысла», «Мастерство исполнения», «Сохранение традиций».

Лучшего из лучших выберут не только жюри, но и посетители музея. В экспозиционном зале установлена урна для голосования: тагильчане могут отдать свой голос за мастеров, чьи работы их впечатлили больше всего. Победителя в номинации «Зрительские симпатии» также определят по каждому направлению творчества. Результаты конкурса станут известны в декабре этого года.

Фото: TagilCity.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле готовится к открытию «Дом Окуджавы» — реконструкция культурного центра завершится в конце октября.

В Нижнем Тагиле культурный центр «Дом Окуджавы» готовится к открытию
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