Выставка претендентов на звание «Мастер года» открылась в музее Нижнего Тагила

Лучшего из лучших выберут не только жюри, но и посетители музея. В экспозиционном зале установлена урна для голосования: тагильчане могут отдать свой голос за мастеров, чьи работы их впечатлили больше всего. Победителя в номинации «Зрительские симпатии» также определят по каждому направлению творчества. Результаты конкурса станут известны в декабре этого года.