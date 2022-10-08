Выставка претендентов на звание «Мастер года» открылась в музее Нижнего Тагила

Открытие выставки-конкурса «Мастер года» состоялось 7 октября в Историко-краеведческом музее Нижнего Тагила. В экспозиционных залах представлено 229 работ от 87 мастеров города, борющихся за звание лучшего творца.
Конкурс разработан для тагильчан, занимающихся декоративно-прикладным искусством. Цель — сохранение и развитие местных народных художественных промыслов. Проект сотрудники музея реализуют при поддержке администрации Нижнего Тагила.
Сегодня необычное событие и необычная выставка. Буквально вчера в Министерстве инвестиций состоялось награждение восьми наших мастеров областными наградами. Это в очередной раз подтверждает, что Нижний Тагил является городом мастеров, талантливых людей. В это году рекордное количество работ. Участвуют все четыре номинации. Мы желаем успехов нашим номинантам. Надеемся, что мы не только увидим работы наших мэтров, но и узнаем новые имена, — сказал врио начальника Управления культуры города Дмитрий Кулагин.
Тагильские мастера борются за звание лучшего по одному из четырех направлений творчества. Свои работы представили специалисты по художественной обработке металлов.
Победителя определят среди мастеров по лаковой росписи подносов.
Один из мастеров станет лучшим в номинации «Художественная обработка камня».
Представлены работы мастеров по художественной обработке дерева.
Также жюри выберет победителей в номинациях «Гран-при», «Молодой мастер», «Профессиональный мастер», «Оригинальность замысла», «Мастерство исполнения», «Сохранение традиций».
Лучшего из лучших выберут не только жюри, но и посетители музея. В экспозиционном зале установлена урна для голосования: тагильчане могут отдать свой голос за мастеров, чьи работы их впечатлили больше всего. Победителя в номинации «Зрительские симпатии» также определят по каждому направлению творчества. Результаты конкурса станут известны в декабре этого года.
Напомним, в Нижнем Тагиле готовится к открытию «Дом Окуджавы» — реконструкция культурного центра завершится в конце октября.