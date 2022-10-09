Частичная мобилизация предпринимателей на Урале будет проходить в особом порядке

В Челябинской области решения о мобилизации сотрудников малого бизнеса будут приниматься в особом режиме. По каждому призванному предпринимателю решение рассматривается в индивидуальном порядке. Об этом говорил на пресс-конференции военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Сюжет Частичная мобилизация в России