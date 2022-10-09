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Частичная мобилизация предпринимателей на Урале будет проходить в особом порядке

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
В Челябинской области решения о мобилизации сотрудников малого бизнеса будут приниматься в особом режиме. По каждому призванному предпринимателю решение рассматривается в индивидуальном порядке. Об этом говорил на пресс-конференции военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров.

Потеря узкого специалиста для бизнеса может стать причиной банкротства. Менеджер, администратор или управляющий не имеет замены. Поэтому субъекты малого бизнеса получают непоправимый урон, пишет "Курс дела".

После мобилизации индивидуального предпринимателя, весь бизнес может перестать существовать. Без средств к существованию останутся работники и члены их семей.

Бронь от частичной мобилизации распространяется только на сотрудников компаний оборонного комплекса. В других организациях могут призвать на службу до 30% сотрудников.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны заявили, что призовут 300 тысяч военнообязанных запаса. Министр обороны Сергей отмечал ранее, что призвано 200 тысяч запасников.

Чернышенко рассказал об информировании граждан по вопросам частичной мобилизации
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