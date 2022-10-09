Девочка из Нижнего Тагила бежала по рельсам и попала под трамвай

Авария произошла в 07.30 у дома № 2Б по пр. Вагоностроителей. 43-летняя водитель трамвая, начиная движение от остановки «пр. Вагоностоителей» наехала на 15-летнюю девушку, перебегающую через трамвайные пути. Об этом сообщает отделение по пропаганде ГИБДД.



Прибывшие на место ЧП медики диагностировали, что у девушки ушиб ноги. Госпитализация ей не потребовалась.



Известно, что трамвай следовал по маршруту № 17 «УВЗ - ГГМ», в салоне находились 20 пассажиров, никто из них не травмировался. Водитель имеет два года рабочего стажа, за это время на нарушении ПДД поймана не была. Женщина на момент аварии не была пьяна.