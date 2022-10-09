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Девочка из Нижнего Тагила бежала по рельсам и попала под трамвай

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
15-летняя девушка из Нижнего Тагила опаздывала в школу и перебегала через рельсы, в этот момент ее сбил трамвай. Школьница получила ушиб ноги.

Авария произошла в 07.30 у дома № 2Б по пр. Вагоностроителей. 43-летняя водитель трамвая, начиная движение от остановки «пр. Вагоностоителей» наехала на 15-летнюю девушку, перебегающую через трамвайные пути. Об этом сообщает отделение по пропаганде ГИБДД.

Прибывшие на место ЧП медики диагностировали, что у девушки ушиб ноги. Госпитализация ей не потребовалась.

Известно, что трамвай следовал по маршруту № 17 «УВЗ - ГГМ», в салоне находились 20 пассажиров, никто из них не травмировался. Водитель имеет два года рабочего стажа, за это время на нарушении ПДД поймана не была. Женщина на момент аварии не была пьяна.

Женщина объяснила, что сперва она начала движение, а уже после этого подросток стала перебегать через рельсы.

Родители подростка пояснили, что девушка каждое утро ездит на трамвае в школу. В этот день она опаздывала.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Трамвай#Подросток
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