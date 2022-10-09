К детскому садику в Первоуральске приехала Росгвардия

Происшествие произошло утром среды, 5 октября. На крыльце детского сада № 8 Первоуральска женщина напала на многодетную маму. По словам пострадавшей Елены Р. конфликт произошел после обвинений ее сына. Ребенок якобы покусал сына нападавшей, Екатерины З. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».