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К детскому садику в Первоуральске приехала Росгвардия

Сегодня, 13:46

В Первоуральске мамы подрались на крыльце детского сада

В Первоуральске конфликт двух родительниц дошел до рукоприкладства. Мамы устроили драку у входа в детский сад. В ситуацию пришлось вмешаться бойцам Росгвардии.

Происшествие произошло утром среды, 5 октября. На крыльце детского сада № 8 Первоуральска женщина напала на многодетную маму. По словам пострадавшей Елены Р. конфликт произошел после обвинений ее сына. Ребенок якобы покусал сына нападавшей, Екатерины З. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

Я пришла в детский сад, Екатерина преградила мне дорогу на крыльце и сказала, чтобы я надела на него [ребенка] намордник. Я ее взяла за руку и отодвинула. А она смотрела на меня бешеными глазами, потом вцепилась в мои волосы, стала их вырывать. Муж нас разнимал. На крики прибежала воспитательница. Вызвали в группу Росгвардию, – говорит Елена Р.

Пострадавшая обратилась в здравпункт. По ее словам, с ребенком придется обратиться к психологу. Полиция разбирается в причинах конфликта. Елена планирует обращаться в суд. 

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#Федор Быстров#Росгвардия#Детский сад#Драка#Свердловская область#Криминал
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