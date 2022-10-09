К детскому садику в Первоуральске приехала Росгвардия

Происшествие произошло утром среды, 5 октября. На крыльце детского сада № 8 Первоуральска женщина напала на многодетную маму. По словам пострадавшей Елены Р. конфликт произошел после обвинений ее сына. Ребенок якобы покусал сына нападавшей, Екатерины З. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Я пришла в детский сад, Екатерина преградила мне дорогу на крыльце и сказала, чтобы я надела на него [ребенка] намордник. Я ее взяла за руку и отодвинула. А она смотрела на меня бешеными глазами, потом вцепилась в мои волосы, стала их вырывать. Муж нас разнимал. На крики прибежала воспитательница. Вызвали в группу Росгвардию, – говорит Елена Р.
Пострадавшая обратилась в здравпункт. По ее словам, с ребенком придется обратиться к психологу. Полиция разбирается в причинах конфликта. Елена планирует обращаться в суд.