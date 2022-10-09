24 сентября президент Владимир Путин подписал законопроект с новыми поправками в УК РФ. Поправки предполагают включение в УК понятий «мобилизация» и «военное время», а также ряда санкций за нарушение закона. За добровольную сдачу в плен военным грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, за мародерство — до 15 лет колонии; за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения — от 5 до 10 лет колонии; за неявку или дезертирство граждане РФ, находящиеся в запасе и участвующие в военных сборах, будут наказываться лишением свободы на срок до 10 лет.