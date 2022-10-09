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Как изменится жизнь России в случае введения военного положения

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
В случае, если в России введут военное положение, жизнь жителей страны изменится. В Госдуме не исключают возможность введения частичного военного положения на территории страны.

В случае, если это произойдет, в регионах, граничащих с Украиной, могут ввести комендантский час, ограничить передвижение людей по улицам, усилить охрану объектов и запретить всем выезжать за пределы России, пишет 66.ru.

Отмечается, что военное положение - это особый правовой режим, который своим указом может ввести президент. Причиной на то может быть - вторжение иностранных войск; применение оружия против России; засылка иностранными государствами агрессивных вооруженных групп в Россию; блокада российских портов; разрешение иностранного государства использовать свою территорию для атаки на Россию.

Вопрос о введении военного положения Совет Федерации должен рассмотреть в течение двух суток. Военное положение могут ввести как на территории отдельных регионов, так и на территории всей страны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допускает возможность введения военного положения, но только частичного. Он полагает, что ввести такой режим могут только в приграничных с Украиной регионах.

Во время военного положения вся власть в регионе полностью переходит к военной администрации, вводятся ограничения на передвижение граждан — тот же комендантский час, — сказал глава комитета Госдумы по обороне.

После введения военного положения можно временно эвакуировать население, а также предприятия и организации в более безопасные районы; ввести особый режим въезда и перемещения; усилить охрану разных объектов; запретить забастовки; запретить продажу оружия, боеприпасов; установить особый режим продажи лекарств и алкогольной продукции, а также ввести военную цензуру.

24 сентября президент Владимир Путин подписал законопроект с новыми поправками в УК РФ. Поправки предполагают включение в УК понятий «мобилизация» и «военное время», а также ряда санкций за нарушение закона. За добровольную сдачу в плен военным грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, за мародерство — до 15 лет колонии; за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения — от 5 до 10 лет колонии; за неявку или дезертирство граждане РФ, находящиеся в запасе и участвующие в военных сборах, будут наказываться лишением свободы на срок до 10 лет.

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