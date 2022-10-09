Куда уехать жителям Нижнего Тагила без загранпаспорта

Уехать жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга могут также в Астану (Казахстан) на поезде, но с двумя пересадками. Сначала нужно доехать до Москвы, затем с пересадкой в Челябинске до Астаны за примерно 8 тысяч рублей.