Куда уехать жителям Нижнего Тагила без загранпаспорта

Напомним, в связи с частичной мобилизацией, юридического запрета на выезд за границу у граждан России нет. Исключение – мужчины, которые получили повестки.
Уехать заграницу, не имея без загранпаспорта и виз, согласно сайту МИД России, можно в:
Согласно данным сервиса Tutu.ru, из Екатеринбурга в октябре в Минск можно улететь за 7 051 рубль (без учета багажа) с одной пересадкой в Москве (6 часов пребывания в городе).
В Ереван в середине октября из Екатеринбурга можно улететь за 11-17 тысяч рублей с 1 или 2 пересадками (в Сочи или Москве и Минеральных водах).
Из Екатеринбурга в Бишкек можно долелеть без пересадок за 16 700 рублей.
В Алматы из Екатеринбурга можно улететь как минимум за 65 тысяч рублей с пересадкой в Москве. Время в пути составит 20 часов 20 минут.
Доехать на поезде из Екатеринбурга можно, например, в Минск. Цена составит от 6 до 10 тысяч рублей. Во всех рейсах будет одна пересадка в Ростове-на-Дону со сменой вокзала.
Уехать жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга могут также в Астану (Казахстан) на поезде, но с двумя пересадками. Сначала нужно доехать до Москвы, затем с пересадкой в Челябинске до Астаны за примерно 8 тысяч рублей.
Напомним, что пересекать границу можно и на личном автомобиле. Например, рядом с Россией находится граница с Казахстаном, Грузией, Монголией, Беларусью.