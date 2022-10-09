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Куда уехать жителям Нижнего Тагила без загранпаспорта

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
После начала частичной мобилизации некоторые жители Нижнего Тагила стали интересоваться, в какие страны они могут выехать, не имея загранпаспорта. Список оказался небольшой, если лететь напрямую, без пересадок, то еще короче.

Напомним, в связи с частичной мобилизацией, юридического запрета на выезд за границу у граждан России нет. Исключение – мужчины, которые получили повестки.

Куда уехать из Нижнего Тагила без загранпаспорта? 

Уехать заграницу, не имея без загранпаспорта и виз, согласно сайту МИД России, можно в:

  • Белоруссию (срок пребывания без регистрации — 90 дней);
  • Казахстан (30 дней с возможностью продления на 60 дней);
  • Киргизия (срок пребывания до 90 дней);
  • Армения (срок пребывания до 180 дней);
  • Абхазия (срок пребывания до 90 дней);
  • Южная Осетия (срок пребывания 90 дней).

Куда улететь из Екатеринбурга без загранпаспорта жителю Нижнего Тагила?

Согласно данным сервиса Tutu.ru, из Екатеринбурга в октябре в Минск можно улететь за 7 051 рубль (без учета багажа) с одной пересадкой в Москве (6 часов пребывания в городе).

В Ереван в середине октября из Екатеринбурга можно улететь за 11-17 тысяч рублей с 1 или 2 пересадками (в Сочи или Москве и Минеральных водах).

Из Екатеринбурга в Бишкек можно долелеть без пересадок за 16 700 рублей.

В Алматы из Екатеринбурга можно улететь как минимум за 65 тысяч рублей с пересадкой в Москве. Время в пути составит 20 часов 20 минут.

Куда уехать на поезде из Нижнего Тагила без загранпаспорта?

Доехать на поезде из Екатеринбурга можно, например, в Минск. Цена составит от 6 до 10 тысяч рублей. Во всех рейсах будет одна пересадка в Ростове-на-Дону со сменой вокзала.

Уехать жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга могут также в Астану (Казахстан) на поезде, но с двумя пересадками. Сначала нужно доехать до Москвы, затем с пересадкой в Челябинске до Астаны за примерно 8 тысяч рублей.

Напомним, что пересекать границу можно и на личном автомобиле. Например, рядом с Россией находится граница с Казахстаном, Грузией, Монголией, Беларусью.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Новости УрФО#Рейсы#Самолеты#Поезда#Заграница#Свободное время#Елена Озерова
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