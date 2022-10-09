Несколько часов во дворе дома в Екатеринбурге лежит труп

По словам жителей, данное зрелище травмирует их и их детей. Труп был ими обнаружен на улице Селькоровской, 76. Об этом сообщает ЕАН.
По данным екатеринбуржцев, девушка выпала из окна сегодня утром. 9 октября. Соседи неоднократно звонили медикам и правоохранителям, но никто не приехал, утверждают жильцы дома.
Ранее сообщалось, что из дома на улице Рощинской, 44 из окна выпал мужчина. На вид ему около 45-50 лет, сообщили соседи. Он был в гипсе – вероятнее всего, ранее мужчина сломал ногу. Свидетели ЧП сказали, что мужчина некоторое время провисел на балконе высотки, но все же упал. Ориентировочно высота падения - 13 этаж. Его тело, как утверждали екатеринбуржцы, также не забирали несколько часов.