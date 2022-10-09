Об опасности сгнивших очистных в Среднеуральске заявили коммунальщики

Глава «Среднеуральского водопроводно-канализационного хозяйства» Сергей Ильясов признал, что очистные сооружения города изношены восстановлению не подлежат.
Их эффективность значительно ниже требуемой. Здесь несколько десятков лет не происходило опорожнения отстойников, образовался метровый слой иловых осадков, - передает слова Ильясова издание «Среднеуральская волна».
Также он отметил, что вся иловая часть не работает, насосы не функционируют. А мостки и лестницы сгнили. Все рабочие зоны опасны для граждан.
Внутренние сети сгнили, прорехи затыкают тряпками, - добавил Сергей Ильясов.
В таком состоянии, по мнению главы, сооружения прослужат еще 1,5-2 года. Поэтому в настоящий момент разрабатывается комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность людей.