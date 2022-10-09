TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Об опасности сгнивших очистных в Среднеуральске заявили коммунальщики

Сегодня, 07:57
Фото: 1MI
В связи с неисправностью очистных сооружений в Среднеуральске образовался слой ила.

Глава «Среднеуральского водопроводно-канализационного хозяйства» Сергей Ильясов признал, что очистные сооружения города изношены восстановлению не подлежат.

Их эффективность значительно ниже требуемой. Здесь несколько десятков лет не происходило опорожнения отстойников, образовался метровый слой иловых осадков, - передает слова Ильясова издание «Среднеуральская волна».

Также он отметил, что вся иловая часть не работает, насосы не функционируют. А мостки и лестницы сгнили. Все рабочие зоны опасны для граждан.

Внутренние сети сгнили, прорехи затыкают тряпками, - добавил Сергей Ильясов.

В таком состоянии, по мнению главы, сооружения прослужат еще 1,5-2 года. Поэтому в настоящий момент разрабатывается комплекс мер, которые позволят обеспечить безопасность людей.

Читайте также:
Пермская ПЦКБ строит водовыпуск с очистных сооружений в Голованове«Выводы делать пока рано»: депутат ЗакСО рассказал об очистных в Среднеуральске
#Елена Озерова#Экология#Новости УрФО#Ил#Очистные сооружения#Среднеуральск
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на УВЗ засняли видео с танком на юбилей Владимиру Путину
Вчера, 14:58
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В Нижнем Тагиле стартовала краеведческая игра «Я — тагильчанин»
Вчера, 11:33
Выставка претендентов на звание «Мастер года» открылась в музее Нижнего Тагила
Вчера, 20:59
«Колдунья» украла 1,1 млн у желающей вернуть мужа жительницы Екатеринбурга
Вчера, 13:05
Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
Вчера, 16:26