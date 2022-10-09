Заявление рассматривается в течении 10 дней. Если за пятнадцать дней после подачи обращения заемщик не получил ответа или отказ, кредитные каникулы считаются действительными с даты отправления заявления. В банке или МФО могут отказать только в том случае, если нет документов по частичной мобилизации или участии в спецоперации.