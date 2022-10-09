«Кредитные каникулы» могут получить граждане призванные по частичной мобилизации. Право на пересмотр условий и сроков займов имеют также члены семей мобилизованных, говорится в опубликованном документе.
По словам одного из авторов законопроекта, зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева, закон защищает права и интересы заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении.
Кредит или займ должны быть оформлены до частичной мобилизации. Деньги полученные от кредитных организаций после призыва, списать не получится.
Если кредит был взят сегодня, а завтра получено мобилизационное предписание, то мера будет распространяться. В случае, если человек сегодня получит мобилизационное предписание, а завтра возьмет кредит, то попадать под льготы он не будет, — говорит один из авторов закона, депутат Анатолий Аксаков для РИА Новости.
Ипотека, потребительские кредиты и микрозаймы можно реструктуризировать или списать согласно принятым поправкам. Для этого мобилизованные или члены их семей должны обратиться с заявлением в банки или микрофинансовые учреждения.
Заявление рассматривается в течении 10 дней. Если за пятнадцать дней после подачи обращения заемщик не получил ответа или отказ, кредитные каникулы считаются действительными с даты отправления заявления. В банке или МФО могут отказать только в том случае, если нет документов по частичной мобилизации или участии в спецоперации.
Подтверждающие документы заемщик может приложить к заявлению. Но если документов нет в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Минобороны либо другом ведомстве.
Кредит или займ будет списан в случае гибели военнослужащего в период спецоперации или позднее, в результате тяжелого ранения полученного в ходе СВО.
Кредитные долги также будут списаны в случае признания военнослужащего инвалидом 1-й группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях.
Закон распространяется на проблемные ситуации с кредитами, которые возникли у заемщиков после 24 февраля 2022 года. Подать заявление и документы на кредитные каникулы можно до 31 декабря 2023 года.