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Спишут ли долги мобилизованных жителей Нижнего Тагила

Сегодня, 09:05
Фото: 1MI
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для призванных по частичной мобилизации. Нормы закона распространяются также на членов семей мобилизованных. Документ был опубликован на сайте правовой информации Правительства РФ в пятницу, 7 октября.

Кто имеет право на отсрочку по кредитам из-за частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и Свердловской области

«Кредитные каникулы» могут получить граждане призванные по частичной мобилизации. Право на пересмотр условий и сроков займов имеют также члены семей мобилизованных, говорится в опубликованном документе.

По словам одного из авторов законопроекта, зампредседателя Совета Федерации Николая Журавлева, закон защищает права и интересы заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении. 

Кредит или займ должны быть оформлены до частичной мобилизации. Деньги полученные от кредитных организаций после призыва, списать не получится.

Если кредит был взят сегодня, а завтра получено мобилизационное предписание, то мера будет распространяться. В случае, если человек сегодня получит мобилизационное предписание, а завтра возьмет кредит, то попадать под льготы он не будет, — говорит один из авторов закона, депутат Анатолий Аксаков для РИА Новости.

Какие долги могут списать жителям Нижнего Тагила и Свердловской области из-за частичной мобилизации? 

Ипотека, потребительские кредиты и микрозаймы можно реструктуризировать или списать согласно принятым поправкам. Для этого мобилизованные или члены их семей должны обратиться с заявлением в банки или микрофинансовые учреждения. 

Заявление рассматривается в течении 10 дней. Если за пятнадцать дней после подачи обращения заемщик не получил ответа или отказ, кредитные каникулы считаются действительными с даты отправления заявления. В банке или МФО могут отказать только в том случае, если нет документов по частичной мобилизации или участии в спецоперации. 

Подтверждающие документы заемщик может приложить к заявлению. Но если документов нет в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Минобороны либо другом ведомстве.

Кому спишут долги при частичной мобилизации в Нижнем Тагиле и Свердловской области? 

Кредит или займ будет списан в случае гибели военнослужащего в период спецоперации или позднее, в результате тяжелого ранения полученного в ходе СВО. 

Кредитные долги также будут списаны в случае признания военнослужащего инвалидом 1-й группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. 

Закон распространяется на проблемные ситуации с кредитами, которые возникли у заемщиков после 24 февраля 2022 года. Подать заявление и документы на кредитные каникулы можно до 31 декабря 2023 года.

#Федор Быстров#Экономика#Нижний Тагил#Частичная мобилизация в России#Военкомат#Частичная мобилизация#Кредит#Ипотечный кредит#Эксклюзив#Свердловская область#Новости УрФО
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