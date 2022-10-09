Уральская авиакомпания задержала вылет самолета в Екатеринбург

Накануне улетающие получили короткое сообщение от компании о задержке вылета на 12 часов. Как рассказывают очевидцы, борт должен был прилететь в Кольцово сегодня утром. Однако рейс перенесли на 12 часов. Авиакомпания предупредила об этом пассажиров в SMS.