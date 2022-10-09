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Уральская авиакомпания задержала вылет самолета в Екатеринбург

Сегодня, 13:03
Фото: 1MI
Рейс в Екатеринбург перенесён на 12 часов. Самолет вылетит из Красноярска в 11.00 местного времени и приземлиться в Кольцово в 12.10, говорится в расписании аэропорта вылета.

Рейс U6 247 из Красноярска выполняет компания «Уральские авиалинии». Пассажиры должны были прилететь в Кольцово утром в воскресенье, 9 октября.  

Накануне улетающие получили короткое сообщение от компании о задержке вылета на 12 часов. Как рассказывают очевидцы, борт должен был прилететь в Кольцово сегодня утром. Однако рейс перенесли на 12 часов. Авиакомпания предупредила об этом пассажиров в SMS.

Мой муж должен был прилететь из Красноярска в 9:40 утра, но вчера вечером Уральские прислали смс, что рейс задерживается на 12 часов. Без объяснения причин, без предоставления гостиницы и питания, - пишет телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург.
За отмененные рейсы «Уральские авиалинии» выплатят пассажирам 302 миллиона рублей
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#Федор Быстров#Аэропорт «Кольцово»#Рейс#Пассажир#Свердловская область#Общество
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