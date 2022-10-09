В Челябинске спецназ ранним утром вломился в частный дом по ошибке

Женщина проснулась от грохота упавшего забора и звона разбитого стекла. Испугалась, что дом грабят. Крикнув сыну бежать, хозяйка дома попыталась вызвать полицию. К этому времени бойцы спецназа проникли в дом и задержали подростка, сообщает "Курс дела".