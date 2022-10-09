В Челябинске спецназ ранним утром вломился в частный дом по ошибке

Женщина проснулась от грохота упавшего забора и звона разбитого стекла. Испугалась, что дом грабят. Крикнув сыну бежать, хозяйка дома попыталась вызвать полицию. К этому времени бойцы спецназа проникли в дом и задержали подростка, сообщает "Курс дела".
По словам хозяйки дома, ее сына заставляли признаться в телефонном мошенничестве. Обыск в доме и показания подростка не подтвердили версию силовиков о мошенничестве подростка.
Правоохранители проводили мероприятие согласно постановлению суда. Поняв, что совершена ошибка, полицейские покинули территорию частного домовладения. Женщина добивается возбуждения дела в отношении силовиков о превышении должностных полномочий.
ЧП с ошибочным штурмом взял под контроль начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.