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В Челябинске спецназ ранним утром вломился в частный дом по ошибке

Сегодня, 06:45
Фото: 1MI
В середине сентября силовики Челябинска при поддержке отряда спецназа штурмом взяли частный дом в 6.30 утра местного времени. Хозяйка дома и сын-подросток еще спали. Женщина добивается возбуждения дела о превышении должностных полномочий.

Женщина проснулась от грохота упавшего забора и звона разбитого стекла. Испугалась, что дом грабят. Крикнув сыну бежать, хозяйка дома попыталась вызвать полицию. К этому времени бойцы спецназа проникли в дом и задержали подростка, сообщает "Курс дела".

По словам хозяйки дома, ее сына заставляли признаться в телефонном мошенничестве. Обыск в доме и показания подростка не подтвердили версию силовиков о мошенничестве подростка.

Правоохранители проводили мероприятие согласно постановлению суда. Поняв, что совершена ошибка, полицейские покинули территорию частного домовладения. Женщина добивается возбуждения дела в отношении силовиков о превышении должностных полномочий.

ЧП с ошибочным штурмом взял под контроль начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

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