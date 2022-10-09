В Екатеринбурге снизилось число бытовых преступлений

Причина кроется в том числе в том факте, что всех мужчин, которых доставляли в полицию, на месте проверяли на пригодность к воинской службе, и в случае, если человек соответствовал критериям, вручали повестку. Исключение – мужчины, которых подозревали в совершении тяжких преступлений.