В Екатеринбурге снизилось число бытовых преступлений

Информацией об этом поделились сразу несколько представителей правоохранительных органов изданию Е1.
Потише стало. Ощущение, что меньше стало вызовов и в целом преступлений на бытовой почве и под влиянием алкоголя, — отметил один из них.
Причина кроется в том числе в том факте, что всех мужчин, которых доставляли в полицию, на месте проверяли на пригодность к воинской службе, и в случае, если человек соответствовал критериям, вручали повестку. Исключение – мужчины, которых подозревали в совершении тяжких преступлений.
Поэтому, как объясняет источник, многие бытовые хулиганы и дебоширы отправились в военкоматы. Домашних конфликтов, требующих вызова полиции, после этого стало меньше.
Также увеличился отток мигрантов, сейчас их значительно меньше в городе, чем пару месяцев назад, сказал источник.