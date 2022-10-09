TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Екатеринбурге снизилось число бытовых преступлений

Сегодня, 05:23
Фото: 1MI
В Екатеринбурге и Свердловской области стало меньше бытовых преступлений.

Информацией об этом поделились сразу несколько представителей правоохранительных органов изданию Е1.

Потише стало. Ощущение, что меньше стало вызовов и в целом преступлений на бытовой почве и под влиянием алкоголя, — отметил один из них.

Причина кроется в том числе в том факте, что всех мужчин, которых доставляли в полицию, на месте проверяли на пригодность к воинской службе, и в случае, если человек соответствовал критериям, вручали повестку. Исключение – мужчины, которых подозревали в совершении тяжких преступлений.

Поэтому, как объясняет источник, многие бытовые хулиганы и дебоширы отправились в военкоматы. Домашних конфликтов, требующих вызова полиции, после этого стало меньше.

Также увеличился отток мигрантов, сейчас их значительно меньше в городе, чем пару месяцев назад, сказал источник.

Читайте также:
Жители Нижнего Тагила могут обжаловать повестку на Госуслугах«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку
#Елена Озерова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Полиция#Преступления#Частичная мобилизаия#Повестки#Конфликты
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на УВЗ засняли видео с танком на юбилей Владимиру Путину
Вчера, 14:58
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В Нижнем Тагиле стартовала краеведческая игра «Я — тагильчанин»
Вчера, 11:33
Выставка претендентов на звание «Мастер года» открылась в музее Нижнего Тагила
Вчера, 20:59
«Колдунья» украла 1,1 млн у желающей вернуть мужа жительницы Екатеринбурга
Вчера, 13:05
Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
Вчера, 16:26