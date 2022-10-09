В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом сбили мотоциклиста

В воскресенье 9 октября, в 17.10 местного времени, в поселке Черноисточинск, женщина за рулем автомобиля Kia допустила столкновение с мотоциклом «Урал», который двигался по главной дороге. Мотоциклист получил травмы. Мужчина эвакуирован с места аварии в центральную городскую больницу.