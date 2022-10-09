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В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом сбили мотоциклиста

Сегодня, 15:29
Фото: Скриншот видео ДТП на ул. Ленина
В воскресенье 9 октября, в 17.10 местного времени, в поселке Черноисточинск, женщина за рулем автомобиля Kia допустила столкновение с мотоциклом «Урал», который двигался по главной дороге. Мотоциклист получил травмы. Мужчина эвакуирован с места аварии в центральную городскую больницу.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя Kia. Женщина за рулем иномарки не пропустила мотоцикл «Урал», следовавший по главной дороге. Окончательно причины и виновного в ДТП определит следствие.

Водитель мотоцикла доставлен во вторую центральную городскую больницу, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Женщина 1981 г. р., двигаясь по второстепенной дороге у дома 8 по ул. Кирова не предоставила преимущество в движении водителю мотоцикла «Урал». В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен во 2 ЦГБ для оказания помощи, — говорится в сообщении ГИБДД.
Фото: скриншот видео аварии
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