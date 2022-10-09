В Сысерти в ДТП пострадали четыре человека

Авария случилась 8 октября 2022 года в 14 часов 20 минут на 10 километре трассы Ольховка-Двуреченск. Предварительно известно, что водитель машины Opel, 50-летняя женщина, ехала по главной дороге, которая на перекрестке меняет направление. В нужный момент она не уступила дорогу авто Nissan под управлением 59-летнего мужчины. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В результате аварии водители и пассажиры обоих машин травмировались. Их госпитализировали.
Известно, что в машине Opel находился один пассажир, 38-летняя женщина, в автомобиле Nissan перевозился один пассажир, 46-летняя женщина. Водитель Opel имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности за это время она привлекалась 15 раз.
Женщина пояснила автоинспекторам, что двигалась со стороны деревни Токарево в направлении поселка Бобровский по главной дороге. Навстречу ей ехал автомобиль Nissan, которому она не уступила дорогу по причине того, что отвлеклась, посмотрев налево.
В отношении виновницы ДТП завели дело по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении административного производства по ч.2 ст. 12.13 КоАП РФ.