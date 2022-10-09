В Сысерти в ДТП пострадали четыре человека

Авария случилась 8 октября 2022 года в 14 часов 20 минут на 10 километре трассы Ольховка-Двуреченск. Предварительно известно, что водитель машины Opel, 50-летняя женщина, ехала по главной дороге, которая на перекрестке меняет направление. В нужный момент она не уступила дорогу авто Nissan под управлением 59-летнего мужчины. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



В результате аварии водители и пассажиры обоих машин травмировались. Их госпитализировали.