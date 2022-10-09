TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Сысерти в ДТП пострадали четыре человека

Сегодня, 06:41
Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Водитель иномарки не уступила дорогу другому автомобилю на трассе в Сысерти. В результате травмы получили оба водителя и их пассажиры.

Авария случилась 8 октября 2022 года в 14 часов 20 минут на 10 километре трассы Ольховка-Двуреченск. Предварительно известно, что водитель машины Opel, 50-летняя женщина, ехала по главной дороге, которая на перекрестке меняет направление. В нужный момент она не уступила дорогу авто Nissan под управлением 59-летнего мужчины.  Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В результате аварии водители и пассажиры обоих машин травмировались. Их госпитализировали.

Известно, что в машине Opel находился один пассажир, 38-летняя женщина, в автомобиле Nissan перевозился один пассажир, 46-летняя женщина. Водитель Opel имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности за это время она привлекалась 15 раз.

Женщина пояснила автоинспекторам, что двигалась со стороны деревни Токарево в направлении поселка Бобровский по главной дороге. Навстречу ей ехал автомобиль Nissan, которому она не уступила дорогу по причине того, что отвлеклась, посмотрев налево.

В отношении виновницы ДТП завели дело по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении административного производства по ч.2 ст. 12.13 КоАП РФ.

Читайте также:
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал ребенок-пешеходОбвиняемый в пьяном ДТП с погибшим житель Тагила скрылся от правосудияПогубивший друга в пьяном ДТП житель Серова предстанет перед судом
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Авария#Травмы#Больница
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле на УВЗ засняли видео с танком на юбилей Владимиру Путину
Вчера, 14:58
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В Нижнем Тагиле стартовала краеведческая игра «Я — тагильчанин»
Вчера, 11:33
Выставка претендентов на звание «Мастер года» открылась в музее Нижнего Тагила
Вчера, 20:59
«Колдунья» украла 1,1 млн у желающей вернуть мужа жительницы Екатеринбурга
Вчера, 13:05
Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
Вчера, 16:26