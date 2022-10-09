Volkswagen задавил енота и врезался в дерево в Екатеринбурге

ЧП случилось на Сибирском тракте примерно в 1.00 на 20-м километре автодороги в ночь с 8 на 9 октября.
Водитель машины Volkswagen ехал со стороны поселка Прохладного, где наехал на животное. После этого, потеряв управление транспортным средством, он врезался в дерево и опрокинулась на обочине. Об этом сообщает ГИБДД Екатеринбурга.
Из машины мужчину пришлось доставать спасателям. 26-летнего водителя отвезли в больницу. Он находился в тяжелом состоянии. Медики поставили диагноз - черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела позвоночника.