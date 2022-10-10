81-летний дедушка из Екатеринбурга заплатил 4,2 млн за «попавшего в ДТП родственника»

Средства пенсионера были похищены 7 октября. На следующий день жертвой злоумышленников стала 84-летняя пожилая жительница ул. Белинского, у нее аферистам удалось выманить 350 тысяч рублей. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Правоохранители предупреждают, что данная схема мошенничества не новая. Злоумышленники рассказывают пожилому гражданину по телефону, что их близкий человек попал в ДТП и что для его спасения от возбуждения против возбуждения на него дела по УК РФ требуется внести деньги.