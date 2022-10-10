До 48% подорожали за год продукты в Свердловской области

Самое большое подорожание зафиксировано на соль, килограмм стоил 18,29 рубля (+48,06%). Сахар тоже значительно прибавил в цене, до 73,03 рубля (+39,46%).
Литр молока в среднем стоил 65,26 рубля (+20,94%), десяток яиц 70,54 рубля (+5,57%), а курица — 173,53 рубля (+4,93%). Гречка подорожала до 140,95 рубля (+20,4%), говядина обходилась сверловчанам в 496,68 рубля (+23,04%), рис — в 132,79 рубля (+24,89%), а репчатый лук — в 40,42 рубля (+18,26).
Также прибавили в цене рыба, сливочное и подсолнечное масло, чай, мука, хлеб, пшено, вермишель и яблоки. Из списка продуктов, опубликованных Свердловскстатом, подешевели лишь картофель, до 31,82 рубля (-8,36%) капуста, до 22,05 рубля (-38,12%) и морковь, до 42,10 рубля (-22,71%).