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Доброволец из Свердловской области погиб под Красным Лиманом

Сегодня, 13:56
В сражении под Красным Лиманом 29 сентября, в зоне спецоперации погиб житель села Таушканское (Свердловская область). Свердловчанин уехал в зону проведения СВО добровольцем.

Мужчина участвовал в боевых действий в Чечне. В конце июля 2022 года ушел добровольцем в зону СВО. В семье погибшего двое несовершеннолетних детей, рассказали в администрации Сухого Лога.

Сержант Быков погиб 29 сентября. Военнослужащий получил тяжелое ранение головы. Администрация Сухого Лога и военкомат окажут помощь в организации  траурных мероприятий. Похороны пройдут 11 октября.

С 24 февраля 2022 года ВС РФ проводят специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. По словам Владимира Путина, цель СВО – освобождение Донбасса и создание условий безопасности России.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.

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