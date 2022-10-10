Доброволец из Свердловской области погиб под Красным Лиманом

Мужчина участвовал в боевых действий в Чечне. В конце июля 2022 года ушел добровольцем в зону СВО. В семье погибшего двое несовершеннолетних детей, рассказали в администрации Сухого Лога.
Сержант Быков погиб 29 сентября. Военнослужащий получил тяжелое ранение головы. Администрация Сухого Лога и военкомат окажут помощь в организации траурных мероприятий. Похороны пройдут 11 октября.
С 24 февраля 2022 года ВС РФ проводят специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. По словам Владимира Путина, цель СВО – освобождение Донбасса и создание условий безопасности России.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.