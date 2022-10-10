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Глава РЭО Буцаев: Telegram-блогеры поддержали экологическую неделю

10 октября 13:02
Фото: t.me/reo_ru
Крупнейшие Telegram-блогеры поддержали проведение экологической недели, которую учредила ППК «РЭО». В рамках мероприятия прошел экологический форум.

В ходе реформы обращения с ТКО компания РЭО учредила  экологическую неделю, направленную  на формирование экономики замкнутого цикла в России, популяризацию экомышления и концепции осознанного потребления. Ведущие лидеры мнений платформы Telegram с совокупной 5-миллионной аудиторией в течение недели участвовали в реализации миссии РЭО, пишут 360tv.ru.

Если каждый из этих пользователей примет участие в сортировке отходов, то это станет значительным шагом к достижению показателей национального проекта «Экология» по уменьшению захоронений мусора на полигонах. Об этом рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Известно, что более половины российских субъектов приняли участие в кампании РЭО. Повестка Российской экологической недели включала в себя около 100 экомероприятий и акций по всей стране. Это субботники, экскурсии на отходоперерабатывающие предприятия, а также сбор электроники, макулатуры и иных видов вторичного сырья. В акции участвовало более 10 000 человек, которые работают в сфере обращения с отходами.

В поддержку экопроекта выступили следующие Telegram-каналы: Беспощадный пиарщик (около 140 000 подписчиков), Небожена (более 462 000), Барановская (80 000), Сергей Минаев (свыше 114 000), Незыгарь (400 000 подписчиков). В этот список вошли и каналы Ресайкл (с аудиторией порядка 50 000 человек), Кристины Потупчик (более 160 000), Политджойстик (свыше 150 000). Лидерами мнений, которые выступили в поддержку Российской экологической недели, стали также каналы Лебедева (360 500 пользователей), Пул № 3 (почти 260 000), СысоевFM (194 000 человек), а также YOBAJUR с аудиторией почти 310 000 человек, Mash с количеством подписчиков почти 1 655 000 и Двач с аудиторией 660 660 россиян.

Авторы блогов изменили названия своих каналов с помощью тематических экологических эмодзи. Их посты были посвящены реформе обращения с отходами и мероприятиям, проводимым в рамках Российской экологической недели. В своих публикациях блогеры призвали сортировать мусор.

«Мы в России стремимся к 2030 году достичь 100% сортировки отходов и снижения захоронения на 50%. И вот обсудить результаты и наметить новые цели представители экологической отрасли соберутся на Российском экологическом форуме — РЭФ», — напомнил дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале. Он также отметил, что на экофоруме встретятся люди, делающие реальные дела ради защиты окружающей среды.

В публикации Незыгаря отмечено, что Российский экологический форум посетили специалисты относительно молодой для России экоотрасли. Они дискутировали о перспективах ее развития. Напомним, что РЭФ прошел в кампусе СберУниверситета подмосковной деревни Аносино. 

Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

 

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