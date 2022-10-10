Глава РЭО Буцаев: Telegram-блогеры поддержали экологическую неделю

В поддержку экопроекта выступили следующие Telegram-каналы: Беспощадный пиарщик (около 140 000 подписчиков), Небожена (более 462 000), Барановская (80 000), Сергей Минаев (свыше 114 000), Незыгарь (400 000 подписчиков). В этот список вошли и каналы Ресайкл (с аудиторией порядка 50 000 человек), Кристины Потупчик (более 160 000), Политджойстик (свыше 150 000). Лидерами мнений, которые выступили в поддержку Российской экологической недели, стали также каналы Лебедева (360 500 пользователей), Пул № 3 (почти 260 000), СысоевFM (194 000 человек), а также YOBAJUR с аудиторией почти 310 000 человек, Mash с количеством подписчиков почти 1 655 000 и Двач с аудиторией 660 660 россиян.