ИРИ: Омская область славится своими достопримечательностями

В 2005 году в Омске был возведен мост через реку Иртыш, названный в честь 60-летия Победы. Он двухуровневый и достигает в длину порядка 5 км. Из них над водой проходит 650 метров. Автомобильная часть шестиполосная и достигает 32 метров. По краям моста обустроены смотровые площадки, с которых открываются живописные виды на город и реку. Неслучайно мост стал достопримечательностью Омска и популярным местом для проведения фотосессий.