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ИРИ: Омская область славится своими достопримечательностями

Сегодня, 19:49
Холдинг 1MI совместно с АНО «ИРИ» представляет нацпроект «20 главных событий России за 20 лет». В рамках исследования определяются события, которыми живет страна в последнее двадцатилетие.

По информации atas.info, экспертами, среди которых социологи и журналисты, выявляются страницы современной истории, значительно повлиявшие на жизнь молодых людей. Вопросы задаются участникам фокус-групп во всех регионах страны. В качестве респондентов выступают россияне в возрасте от 18 до 35 лет.

Участникам опроса нужно вспомнить 15 значимых событий государства и пять — их региона.

Исследование коснулось и Омской области. Этот регион прославился своими яркими достопримечательностями: архитектурными, духовными, культурными и природными. В течение двух последних десятилетий здесь наблюдается значительный прогресс.

В 2019 году в Омске прошло открытие представительства Эрмитажа. С тех пор город считается сибирской столицей музеев. Комплекс представляет собой пятиэтажное здание. На 4-м этаже находятся экспонаты из Санкт-Петербурга, на цокольном ‐ экспериментальный театр живописи.

В 2014 году в Омске прошло открытие велотрека мирового класса. Это первое сооружение подобного уровня в РФ, построенное за последние 34 года. Проект объекта создан велогонщиком из Голландии Сандером Доума. Велотрек отвечает олимпийским стандартам: длина чаши достигает 250 метров, а максимальный наклон — 43,5 градуса. Внутреннее пространство покрыто синтетическим материалом, специально созданным для тренировок и ряда игровых видов спорта.

В 2005 году в Омске был возведен мост через реку Иртыш, названный в честь 60-летия Победы. Он двухуровневый и достигает в длину порядка 5 км. Из них над водой проходит 650 метров. Автомобильная часть шестиполосная и достигает 32 метров. По краям моста обустроены смотровые площадки, с которых открываются живописные виды на город и реку. Неслучайно мост стал достопримечательностью Омска и популярным местом для проведения фотосессий.

В Омске проведена реставрация театра «Галёрка», который был закрыт в 2005 году из-за аварийного состояния. В обновленном варианте зал театра вмещает 298 зрителей, для которых установлены комфортные и красивые кресла.

Возведение центрального спорткомплекса хоккейной академии «Авангард» решило проблему дефицита льда в столице хоккея, Омске. В город приезжают на тренировки спортсмены со всей России. Начинающие хоккеисты имеют возможность заниматься в оборудованных спортивных и тренажерных залах. Есть общежитие, рассчитанное на 600 мест. Также в комплексе есть медицинские кабинеты.

Тренировки проходят на двух аренах: одна ‑ международного класса, другая ‑ тренировочная. Комплекс вмещает 1200 зрителей.

#Марина Колодкина
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