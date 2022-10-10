Мать избила ребёнка и закошмарила родителей в школе Екатеринбурга

Конфликт начался с того, что два семиклассника подрались во время перерыва между уроками. Инцидент ребята между собой уладили, но один из детей рассказал о случившемся своей маме. Та пришла в учебное учреждение, избила ребёнка и стала угрожать классу, в том числе взрослым.