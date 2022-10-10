Мать избила ребёнка и закошмарила родителей в школе Екатеринбурга

Конфликт начался с того, что два семиклассника подрались во время перерыва между уроками. Инцидент ребята между собой уладили, но один из детей рассказал о случившемся своей маме. Та пришла в учебное учреждение, избила ребёнка и стала угрожать классу, в том числе взрослым.
Мать пострадавшего мальчика рассказала Е1, что произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения. У ребёнка заболела голова: женщина била в область головы ногами и руками. Школьника пришлось отвезти в детскую больницу № 9 Екатеринбурга.
Далее конфликт не закончился, и мать-хулиганка ломилась в дом пострадавшего в паре с неизвестным мужчиной. Женщина вызвала полицию и написала заявление. И родители, и дети пребывают в состоянии шока.
Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области организована проверка. После того, как будет установлен размер причиненного школьнику ущерба, СКР примет соответствующее процессуальное решение.