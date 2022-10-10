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Миллион рублей за закрытие дела о наркотиках потребовал полицейский Екатеринбурга

Сегодня, 13:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге бывшего сотрудника полиции осудили на семь лет за взятку в один миллион рублей. Деньги правоохранитель взял за закрытие дела о наркотиках.

Приговор вынесен по уголовному делу в отношении Дмитрия Ковалева и Дмитрия Кожевятова. Ковалев признан виновным по пунктам «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника), Кожевятова осудили по пункту «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Следствие полагает, что 4 мая прошлого года начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу Дмитрий Ковалев задержал мужчину за незаконное хранение наркотиков. Однако, вместо законных действий, он предложил задержанному выплатить ему миллион рублей за то, что тот не будет применять к нему законодательные санкции.

После этого Ковалев договорился с Дмитрием Кожевятовым, что тот станет посредником, за что получит вознаграждение в размере 250 тысяч рублей. Но мужчина, у которого полицейский запросил деньги, решил пожаловаться другим сотрудникам правоохранительных органов.

В результате Дмитрию Ковалеву назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. А уголовное дело в отношении его напарника закрыли в связи с раскаянием. Приговор пока не вступил в силу.

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#Криминал#Новости УрФО#Взятка#Приговор#Полицейский#Наркотики#Елена Озерова
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