Миллион рублей за закрытие дела о наркотиках потребовал полицейский Екатеринбурга

Следствие полагает, что 4 мая прошлого года начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Екатеринбургу Дмитрий Ковалев задержал мужчину за незаконное хранение наркотиков. Однако, вместо законных действий, он предложил задержанному выплатить ему миллион рублей за то, что тот не будет применять к нему законодательные санкции.