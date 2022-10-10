Мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле откроют 10 октября

Ранее мэр города Владислав Пинаев подчеркивал, что изначально данный мост был построен в качестве временного на период ремонта моста на Фрунзе. Однако в последствии данное сооружение перевели в разряд постоянных.
Два дня назад, 8 октября, рабочие приступили к обустройству пешеходных дорожек, а далее они занялись асфальтированием дорожного полотна. Установка нового барьерного ограждения стало финальным этапом реконструкции моста.
Напомним, что движение через мост было закрыто в период с 21 сентября 2022 года (на участке от улицы Серова до улицы Ветеринарная). Работы по реконструкции проводило ООО «Промтрансстрой». На реконструкцию выделялось 4,8 млн рублей.