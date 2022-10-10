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Мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле откроют 10 октября

Сегодня, 09:22
Фото: скрин с видео "Сети Тагила"
10 октября уже в 18.00 в Нижнем Тагиле на улице Красноармейской откроют мост. Администрация города будет вести работу по оформлению сооружения и постановке его на баланс.

Ранее мэр города Владислав Пинаев подчеркивал, что изначально данный мост был построен в качестве временного на период ремонта моста на Фрунзе. Однако в последствии данное сооружение перевели в разряд постоянных.

Два дня назад, 8 октября, рабочие приступили к обустройству пешеходных дорожек, а далее они занялись асфальтированием дорожного полотна. Установка нового барьерного ограждения стало финальным этапом реконструкции моста.

Напомним, что движение через мост было закрыто в период с 21 сентября 2022 года (на участке от улицы Серова до улицы Ветеринарная). Работы по реконструкции проводило ООО «Промтрансстрой». На реконструкцию выделялось 4,8 млн рублей.

Открытие обновленного моста на Красноармейской в Тагиле запланировано на октябрь
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