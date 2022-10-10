Мост на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле откроют 10 октября

Напомним, что движение через мост было закрыто в период с 21 сентября 2022 года (на участке от улицы Серова до улицы Ветеринарная). Работы по реконструкции проводило ООО «Промтрансстрой». На реконструкцию выделялось 4,8 млн рублей.