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Мужчина без пальцев на руке признан годным для службы в Екатеринбурге

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге повестку вручили мужчине, у которого на руке нет двух пальцев. У екатеринбуржца отсутствует указательный палец, а также фаланга среднего еще с 2017 года.

Известно, что мужчина не успел мобилизоваться. При этом комиссариатом он был признан годным для службы. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу исполкома «Народного фронта» в Свердловской области Владислава Камского.

Он рассказал, что мужчину пригласили в военкомат, он пришел и показал свою руку, а также медицинские заключения и документы. Однако медкомиссия признала его годным, отметил Камский.

Его отправили домой и попросили прийти через пару дней, - добавил он.

После за мужчину вступились родные и они добились признания свердловчанина негодным, однако спустя время мужчина получил повторную повестку в военкомат. Теперь он вновь ожидает решения комиссии.

Отмечается, что в «Народный фронт» с момента начала частичной мобилизации за помощью уже обратилось свыше двух тысяч человек.

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