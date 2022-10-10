Мужчина без пальцев на руке признан годным для службы в Екатеринбурге

Известно, что мужчина не успел мобилизоваться. При этом комиссариатом он был признан годным для службы. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу исполкома «Народного фронта» в Свердловской области Владислава Камского.
Он рассказал, что мужчину пригласили в военкомат, он пришел и показал свою руку, а также медицинские заключения и документы. Однако медкомиссия признала его годным, отметил Камский.
Его отправили домой и попросили прийти через пару дней, - добавил он.
После за мужчину вступились родные и они добились признания свердловчанина негодным, однако спустя время мужчина получил повторную повестку в военкомат. Теперь он вновь ожидает решения комиссии.
Отмечается, что в «Народный фронт» с момента начала частичной мобилизации за помощью уже обратилось свыше двух тысяч человек.