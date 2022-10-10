TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Лисьей горе в Нижнем Тагиле завершились соревнования «Юный спасатель»

Сегодня, 12:16
Фото: Центр защиты населения
Соревнования «Юный спасатель» прошли в рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» на Лисьей горе в Нижнем Тагиле. На дистанцию вышли 29 команд из 24 школ города.

Членами жюри выступили Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил, отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, пожарные 9-го Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщает Центр защиты населения.

Фото: центр защиты населения

Команды, занявшие 1-3 места пьедестала, получили право представлять свои районы на городских соревнованиях «Юный спасатель». Они пройдут весной будущего года.

Поздравляем победителей с достойным выступлением и желаем всем дальнейших спортивных успехов! – сообщили сотрудники центра защиты населения.
Читайте также:
Дошкольник из Тагила — призер международных соревнований по ракетному моделированиюПловцы из Нижнего Тагила стали победителями областных соревнованийСвердловчане победили на всероссийских соревнованиях по карате
#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Спасатель#Конкурс#Лисья гора#Эксклюзив
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года
Сегодня, 14:39
Путешественник на коляске из Тагила прокатился на Porsche 911 по трассе Формулы 1
Сегодня, 08:10
Новые окна и входные двери установят в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:25
В Нижнем Тагиле усилена безопасность в школах после стрельбы в Ижевске
Сегодня, 08:50
Узбекистан вместо Европы и горы вместо моря. Как в этом году отдыхали свердловчане
Сегодня, 10:19
Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству банкротств с начала года
Сегодня, 09:52