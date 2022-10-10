На Лисьей горе в Нижнем Тагиле завершились соревнования «Юный спасатель»

Членами жюри выступили Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил, отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО, пожарные 9-го Пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщает Центр защиты населения.
Команды, занявшие 1-3 места пьедестала, получили право представлять свои районы на городских соревнованиях «Юный спасатель». Они пройдут весной будущего года.
Поздравляем победителей с достойным выступлением и желаем всем дальнейших спортивных успехов! – сообщили сотрудники центра защиты населения.