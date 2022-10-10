Нижний Тагил оказался на карте мишеней для ядерных ракет США

Портал futureoflife смоделировал ситуацию, при которой взрывается 1,2 мегатонны действующего вещества. Место попадания ракеты — коттеджный посёлок вблизи посёлка Зональный под Нижним Тагилом. В результате взрыва, по расчётам авторов проекта, приблизительное количество смертей в радиусе 5 километров составит 91 850 человек, пострадает 162 710 тагильчан. За 24 часа 389 063 человека получат лучевую болезнь первой степени (1 пси), считают создатели сервиса.
Ресурс напоминает: модель отображает только приблизительные данные. Количество жертв зависит от действий, которые люди предпримут для делокации.
Список опубликовали архивы Национальной Безопасности США. Другие географические пункты, в которые могут попасть ракеты — Восточная Европа, Китай и Северная Корея. Среди городов Свердловской области — территория вблизи Алапаевска и множество мишеней в Екатеринбурге.