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Нижний Тагил оказался на карте мишеней для ядерных ракет США

Сегодня, 10:17
Фото: futureoflife
Рассекреченная карта ядерных целей США, созданная в 1956-м году, появилась в интернете. Среди более чем 1100 точек оказался и Нижний Тагил.

Портал futureoflife смоделировал ситуацию, при которой взрывается 1,2 мегатонны действующего вещества. Место попадания ракеты — коттеджный посёлок вблизи посёлка Зональный под Нижним Тагилом. В результате взрыва, по расчётам авторов проекта, приблизительное количество смертей в радиусе 5 километров составит 91 850 человек, пострадает 162 710 тагильчан. За 24 часа 389 063 человека получат лучевую болезнь первой степени (1 пси), считают создатели сервиса.

Фото: futureoflife

Ресурс напоминает: модель отображает только приблизительные данные. Количество жертв зависит от действий, которые люди предпримут для делокации.

Список опубликовали архивы Национальной Безопасности США. Другие географические пункты, в которые могут попасть ракеты — Восточная Европа, Китай и Северная Корея. Среди городов Свердловской области — территория вблизи Алапаевска и множество мишеней в Екатеринбурге.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Смерть#Оружие#Мишени#Ракета#Анна Варнакина
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