Нижний Тагил оказался на карте мишеней для ядерных ракет США

Портал futureoflife смоделировал ситуацию, при которой взрывается 1,2 мегатонны действующего вещества. Место попадания ракеты — коттеджный посёлок вблизи посёлка Зональный под Нижним Тагилом. В результате взрыва, по расчётам авторов проекта, приблизительное количество смертей в радиусе 5 километров составит 91 850 человек, пострадает 162 710 тагильчан. За 24 часа 389 063 человека получат лучевую болезнь первой степени (1 пси), считают создатели сервиса.