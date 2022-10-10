Новые окна и входные двери установят в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле

Согласно смете, будут заменены входные двери и деревянные оконные блоки на четырех этажах поликлиники, в том числе и на лестничных клетках, а также в подвальном помещении. Помимо этого, подрядчик проведет ремонт установленных пластиковых окон и заменит, где необходимо, подоконники.