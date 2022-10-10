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Новые окна и входные двери установят в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:25
Фото: TagilCity.ru
На замену окон и входных дверей в поликлинике № 3 на Липовом тракте, 30а в Нижнем Тагиле выделено 4,6 миллиона рублей. Подрядчика ищет руководство медучреждения.

Заказчиком тендера выступает ГАУЗ «Городская поликлиника № 3». Все работы необходимо окончить в течение 60 дней со дня подписания контракта.

Согласно смете, будут заменены входные двери и деревянные оконные блоки на четырех этажах поликлиники, в том числе и на лестничных клетках, а также в подвальном помещении. Помимо этого, подрядчик проведет ремонт установленных пластиковых окон и заменит, где необходимо, подоконники.

Новые поворотные и поворотно-откидные окна строители отделают откосами, заглушками и водоотливами, на створки будут установлены антимоскитные сетки. В санузлах предусмотрена тонированная пленка. Тамбур травмы подрядчик оборудует алюминиевыми оконными блоками.

Фото: TagilCity.ru

Гарантия на выполненные работы составит 36 месяцев. Контракт будет действовать до 31 марта 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 октября 2022 года.

Новая входная группа появится в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спарк#Поликлиника#Ремонт#Закупка#Окна#Двери
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