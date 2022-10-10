Новые окна и входные двери установят в поликлинике на Липовом тракте в Нижнем Тагиле

Заказчиком тендера выступает ГАУЗ «Городская поликлиника № 3». Все работы необходимо окончить в течение 60 дней со дня подписания контракта.
Согласно смете, будут заменены входные двери и деревянные оконные блоки на четырех этажах поликлиники, в том числе и на лестничных клетках, а также в подвальном помещении. Помимо этого, подрядчик проведет ремонт установленных пластиковых окон и заменит, где необходимо, подоконники.
Новые поворотные и поворотно-откидные окна строители отделают откосами, заглушками и водоотливами, на створки будут установлены антимоскитные сетки. В санузлах предусмотрена тонированная пленка. Тамбур травмы подрядчик оборудует алюминиевыми оконными блоками.
Гарантия на выполненные работы составит 36 месяцев. Контракт будет действовать до 31 марта 2023 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 20 октября 2022 года.