Омбудсмен Свердловской области назвала дату возобновления отправки мобилизованных

Вынужденную паузу в отправке мобилизованных в зону спецоперации продлили. Это подтвердила Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, пишет Е1. Мерзлякова также обозначила срок, до которого в регионе не будут отправлять запасников из военкоматов.