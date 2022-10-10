Омбудсмен Свердловской области назвала дату возобновления отправки мобилизованных

Вынужденную паузу в отправке мобилизованных в зону спецоперации продлили. Это подтвердила Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, пишет Е1. Мерзлякова также обозначила срок, до которого в регионе не будут отправлять запасников из военкоматов.
Первый этап мы заканчиваем, до 12 октября призванных по мобилизации отправлять не будут, — сказала уполномоченная по правам человека в СО Татьяна Мерзлякова.
Ранее сообщалось о приостановке частичной мобилизации с 30 сентября.
С 24 февраля 2022 года ВС РФ проводят специальную военную операцию (СВО) на территории Украины. По словам Владимира Путина, цель СВО – освобождение Донбасса и создание условий безопасности России.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны отметили, что из запаса будут призваны 300 тысяч военнослужащих, имеющих боевой опыт.