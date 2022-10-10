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Пенсионерки из Нижнего Тагила отдали мошенникам почти 3 миллиона рублей

Сегодня, 14:05
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»
Телефонные аферисты обманули пенсионерок из Нижнего Тагила на около 3 млн рублей. Пострадавшие обратились в полицию.

Выяснилось, что одна из пострадавших, 68-летняя жительница посёлка Черноисточинск, отдала злоумышленникам 1 миллион рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Злоумышленники представились сотрудниками банка и сказали, что на пожилую женщину незнакомцы оформили кредит. Для того, чтобы решить эту проблему, женщину убедили, что нужно оформить кредит.

Сначала мошенники утверждали, что в долг нужно взять 300 тысяч рублей, а затем они сказали пенсионерке взять еще один займ – под залог своей квартиры. Она согласилась.

Все средства, взятые в кредит, пенсионерка перевела злоумышленникам через банкоматы.

Еще одна пострадавшая, 84-летняя женщина, рассказала, что звонивший ей человек представился сотрудником службы судебных приставов. Ей предложили компенсировать БАДы, которые она ранее покупала.

Сначала женщина бросила трубку, а затем ей позвонил «сотрудник Центробанка» и сказал, что ей полагается выплата в размере полмиллиона рублей. Но для этого якобы нужно оплатить госпошлину в сумме 51 тысяча рублей. Женщина перевела средства.

Далее ей звонили на протяжении 4 месяцев и под различными предлогами выманивали деньги. Всего пенсионерка провела 8 переводов в общей сумме 1,9 миллион рублей. Это были ее личные сбережения и деньги, взятые в долг у друзей.

Возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

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#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Мошенники#Телефон#Аферисты
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