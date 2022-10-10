Пенсионерки из Нижнего Тагила отдали мошенникам почти 3 миллиона рублей

Выяснилось, что одна из пострадавших, 68-летняя жительница посёлка Черноисточинск, отдала злоумышленникам 1 миллион рублей. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Злоумышленники представились сотрудниками банка и сказали, что на пожилую женщину незнакомцы оформили кредит. Для того, чтобы решить эту проблему, женщину убедили, что нужно оформить кредит.
Сначала мошенники утверждали, что в долг нужно взять 300 тысяч рублей, а затем они сказали пенсионерке взять еще один займ – под залог своей квартиры. Она согласилась.
Все средства, взятые в кредит, пенсионерка перевела злоумышленникам через банкоматы.
Еще одна пострадавшая, 84-летняя женщина, рассказала, что звонивший ей человек представился сотрудником службы судебных приставов. Ей предложили компенсировать БАДы, которые она ранее покупала.
Сначала женщина бросила трубку, а затем ей позвонил «сотрудник Центробанка» и сказал, что ей полагается выплата в размере полмиллиона рублей. Но для этого якобы нужно оплатить госпошлину в сумме 51 тысяча рублей. Женщина перевела средства.
Далее ей звонили на протяжении 4 месяцев и под различными предлогами выманивали деньги. Всего пенсионерка провела 8 переводов в общей сумме 1,9 миллион рублей. Это были ее личные сбережения и деньги, взятые в долг у друзей.
Возбуждены уголовные дела по ч.3 и ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.