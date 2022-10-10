Пенсионерки из Нижнего Тагила отдали мошенникам почти 3 миллиона рублей

Сначала женщина бросила трубку, а затем ей позвонил «сотрудник Центробанка» и сказал, что ей полагается выплата в размере полмиллиона рублей. Но для этого якобы нужно оплатить госпошлину в сумме 51 тысяча рублей. Женщина перевела средства.