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Под Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по БКД

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI
Капитальный ремонт дороги на Ольховку под Нижним Тагилом продолжается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Строится 2,5 км дороги.

Мэр Нижнего Тагила еженедельно посещает стройку с выездными совещаниями. Иногда визиты бывают неожиданными. Ранее в строительстве дороги было допущено отставание от графика. Для завершения объекта в установленный срок подрядчик подогнал к месту капитального ремонта дополнительную спецтехнику.

Ремонт и укладка асфальта на востребованной у тагильчан дороге осуществляется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщила администрация Нижнего Тагила.

При финансовой поддержке того же проекта стартовал ремонт участка дороги на улице Октябрьской революции. В октябре начались земляные работы и монтаж электросетей.

В Нижнем Тагиле начался ремонт на улице Октябрьской революции
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#Анна Варнакина#Город#Эксклюзив#Нацпроект БКАД#Дорога#Ремонт дорог#Ремонт дороги#Касается каждого#Нижний Тагил
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