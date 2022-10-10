Под Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по БКД

Мэр Нижнего Тагила еженедельно посещает стройку с выездными совещаниями. Иногда визиты бывают неожиданными. Ранее в строительстве дороги было допущено отставание от графика. Для завершения объекта в установленный срок подрядчик подогнал к месту капитального ремонта дополнительную спецтехнику.