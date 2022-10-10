Под Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по БКД

Мэр Нижнего Тагила еженедельно посещает стройку с выездными совещаниями. Иногда визиты бывают неожиданными. Ранее в строительстве дороги было допущено отставание от графика. Для завершения объекта в установленный срок подрядчик подогнал к месту капитального ремонта дополнительную спецтехнику.
Ремонт и укладка асфальта на востребованной у тагильчан дороге осуществляется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщила администрация Нижнего Тагила.
При финансовой поддержке того же проекта стартовал ремонт участка дороги на улице Октябрьской революции. В октябре начались земляные работы и монтаж электросетей.