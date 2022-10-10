Пьяный пассажир угрожал пистолетом водителю автобуса в Екатеринбурге

Шофёр отказал пассажиру. Ответ мужчине не понравился, и он достал пистолет. Неизвестно, было ли оружие настоящим, но внешний вид напомнил людям пистолет Макарова. Очевидцы предполагают, что хулиган пребывал в состоянии алкогольного опьянения, потому что в его руке находилась открытая бутылка пива.
Конфликт закончился тем, что мужчина успокоился и покинул автобус на остановке в посёлке Светлореченском.
Прошу обратить внимание полиции на этот инцидент. В этот раз никто не пострадал, но может пострадать в следующий, — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
Ранее банда в Екатеринбурге пришла к предпринимателю и стала угрожать ножом и пистолетом. В результате вымогательства преступникам достались машина, патент и офисное оборудование. Сумма ущерба, причиненного пострадавшему, составила приблизительно 11 миллионов рублей.