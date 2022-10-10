Пьяный пассажир угрожал пистолетом водителю автобуса в Екатеринбурге

Шофёр отказал пассажиру. Ответ мужчине не понравился, и он достал пистолет. Неизвестно, было ли оружие настоящим, но внешний вид напомнил людям пистолет Макарова. Очевидцы предполагают, что хулиган пребывал в состоянии алкогольного опьянения, потому что в его руке находилась открытая бутылка пива.