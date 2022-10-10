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Пьяный пассажир угрожал пистолетом водителю автобуса в Екатеринбурге

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
Пьяный мужчина угрожал пистолетом водителю автобуса № 070 и требовал совершить незапланированную остановку посреди дороги в Екатеринбурге накануне, 9 октября, в микрорайоне Широкая речка примерно в 17:30.

Шофёр отказал пассажиру. Ответ мужчине не понравился, и он достал пистолет. Неизвестно, было ли оружие настоящим, но внешний вид напомнил людям пистолет Макарова. Очевидцы предполагают, что хулиган пребывал в состоянии алкогольного опьянения, потому что в его руке находилась открытая бутылка пива.

Конфликт закончился тем, что мужчина успокоился и покинул автобус на остановке в посёлке Светлореченском.

Прошу обратить внимание полиции на этот инцидент. В этот раз никто не пострадал, но может пострадать в следующий, — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Екатеринбург».

Ранее банда в Екатеринбурге пришла к предпринимателю и стала угрожать ножом и пистолетом. В результате вымогательства преступникам достались машина, патент и офисное оборудование. Сумма ущерба, причиненного пострадавшему, составила приблизительно 11 миллионов рублей.

Ножом и пистолетом: 11 млн рублей добыла банда из Екатеринбурга путем вымогательства
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Пистолет#Автобус#Угроза#Угрозы
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