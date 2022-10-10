По словам сотрудников Госавтоинспекции, водитель Skoda не имеет прав на управление транспортным средством. Кроме того, у него были видны признаки опьянения. Проверка это подтвердила (0.930мг). Ранее водитель к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В Отделе пропаганды ГИБДД уточнили, что объяснить свой поступок молодой человек не смог. Он отказался давать объяснения.