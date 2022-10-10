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Пьяный водитель иномарки устроил массовое ДТП с пострадавшими в центре Нижнего Тагила

Сегодня, 05:54
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
ДТП в Нижнем Тагиле на Циолковского
На улице Циолковского в Нижнем Тагиле вечером 9 октября произошло массовое ДТП. Об этом TagilCity.ru сообщили очевидцы произошедшего.
Я не знаю, что с пространством происходит. Только что, лежу ,читаю книжку, вдруг под окнами визг и скрежет, — рассказала TagilCity.ru очевидица случившегося.

В Отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru пояснили, что водитель Skoda, 19-летний молодой человек, ехал со стороны проспекта Мира в сторону улицы Циолковского, 49. На перекрестке мужчина врезался в Lada Priora, которая стояла на светофоре. За рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек. В результате Lada отлетела в Reno Logan под управлением 43-летнего водителя.

В результате происшествия водителю и пассажиру автомобиля Lada Priora понадобилась медицинская помощь. Пострадавших после осмотра врачами скорой медицинской помощи отпустили домой с ушибами. В момент ДТП водитель и пассажир отечественного легкового автомобиля пользовались ремнями безопасности, что позволило им избежать получения более серьезных травм, — рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
ДТП в Нижнем Тагиле на ЦиолковскогоДТП в Нижнем Тагиле на Циолковского
ДТП в Нижнем Тагиле на ЦиолковскогоДТП в Нижнем Тагиле на Циолковского
ДТП в Нижнем Тагиле на ЦиолковскогоДТП в Нижнем Тагиле на Циолковского
ДТП в Нижнем Тагиле на Циолковского
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

По словам сотрудников Госавтоинспекции, водитель Skoda не имеет прав на управление транспортным средством. Кроме того, у него были видны признаки опьянения. Проверка это подтвердила (0.930мг). Ранее водитель к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В Отделе пропаганды ГИБДД уточнили, что объяснить свой поступок молодой человек не смог. Он отказался давать объяснения.

На водителя был составлен административный протокол за вождение в нетрезвом виде и без прав. Наказание за данное нарушение предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей или арест до 15 суток.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Эксклюзив#Нижний Тагил#Авария#Пострадавшие#Массовое дтп#Циолковского#Перекресток
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