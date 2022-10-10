В этом году школа № 48 на улице Радищева, 3 в Нижнем Тагиле закрылась на капитальный ремонт. Сегодня, 10 октября, ход работ оценили глава города Владислав Пинаев, замглавы по соцполитике Валерий Суров, начальник Управления образования Татьяна Удинцева и начальник Управления горхозяйством Андрей Лебедев.
По словам Владислава Пинаева, реконструкция здания движется четко по графику. Основные работы, намеченные проектом в этом году, завершены.
Отрадно отметить, что школа преображается. Сегодня практически сделан фасад, внутри видны очертания будущих классов. Работы ведутся. Главное — не останавливаться, четко понимать, что на наружные работы осталось немного времени: без пяти минут наступит зимний период. Поэтому надо заканчивать полностью, переходить ко внутренним работам. С подрядчиком все обсудили. План работ выполняется в полном объеме, как и было намечено, — подытожил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
От здания школы № 48, возведенной 70 лет назад, остались только стены. Строители демонтировали крышу, полы и даже межэтажные перекрытия. За несколько месяцев подрядная организация заменила кровлю и практически завершила реконструкцию фасада. Основная задача, которая стояла перед рабочими, — подготовить здание к подаче тепла для внутренней отделки школы.
Кардинально изменился облик учреждения. По фасаду осталось пару штрихов, поделился директор подрядной организации «Стройинвест» Константин Урнев. В ближайшее время рабочие смонтируют водосток и закончат выравнивать выступы. А вот кровля, по словам руководителя, полностью готова.
Внутри здания строители перешли к монтажу новых перекрытий и инженерных сетей. Сейчас подрядная организация закупает оборудование для системы отопления и электроснабжения. Продолжают проводить вентиляцию, которую, по словам руководителя, пришлось существенно модернизировать — прежняя система не соответствовала современным требованиям.
Вентиляцию прокладываем новую, так как прежняя устарела. Тепловой узел уже готов, остается согласовать его с заказчиком, после чего мы закупим все оборудование, смонтируем перекрытия и дадим уже тепло, чтобы в дальнейшем перейти к внутренней отделке. В это же время специалисты начнут монтировать новую электропроводку, — объяснил директор компании «Стройинвест» Константин Урнев.
Реконструкция старого здания, по словам подрядчика, не обошлась без непредвиденных сложностей. Между основным зданием школы и пристройкой, где находился спортзал, образовалась трещина. Рабочие разбили стену, затем выполнили ее гидроизоляцию. Помимо этого, пришлось повторно заливать участки подпорных стен.
Сложности есть. Здание старое — свои архитектурные особенности, в том числе конструктивные, из-за которых пришлось много времени потерять. При разборке получилось много дополнительных работ, не предусмотренных проектом. Но мы все преодолели. Думаю, выполним в те сроки, которые обозначены. Главное — восстановить школу, чтобы дети могли учиться в красивом и безопасном здании, — подытожил директор подрядной организации Константин Урнев.
Напомним, реконструкция школы № 48 в Нижнем Тагиле обошлась в 122,9 миллиона рублей. Средства выделены из местного, муниципального и федерального бюджетов. Работы подрядная организация «Стройинвест» должна завершить до июня 2023 года.