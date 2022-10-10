От здания школы № 48, возведенной 70 лет назад, остались только стены. Строители демонтировали крышу, полы и даже межэтажные перекрытия. За несколько месяцев подрядная организация заменила кровлю и практически завершила реконструкцию фасада. Основная задача, которая стояла перед рабочими, — подготовить здание к подаче тепла для внутренней отделки школы.