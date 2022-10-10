Шесть бань сгорели в Нижнем Тагиле за одни сутки

7 октября в 19:57 местного времени загорелась баня на садовом участке в поселке Черноисточинск. На третьей линии садового товарищества НТМК №10) хозяева участка заметили пламя в районе трубы. Потушить пожар своими руками не удалось, сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС Свердловской области.