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Шесть бань сгорели в Нижнем Тагиле за одни сутки

Сегодня, 15:07
Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области
В Нижнем Тагиле от пожара пострадали 6 частных бань. Возгорания зафиксированы в минувшие пятницу и субботу.

7 октября в 19:57 местного времени загорелась баня на садовом участке в поселке Черноисточинск. На третьей линии садового товарищества НТМК №10) хозяева участка заметили пламя в районе трубы. Потушить пожар своими руками не удалось, сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС Свердловской области.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара - неправильное устройство печи и дымохода. Дознаватели МЧС проводят проверку. Ущерб устанавливается.

8 октября в 05.16 местного времени в коллективном саду «Весна» загорелись 4 частные бани на смежных участках. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. 

Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

Пожар обнаружил один из пострадавших. По предварительным данным бани сгорели из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Проводится проверка, устанавливается ущерб.

Вечером в субботу 8 октября загорелась баня на ул. Коммуны. Звонок в МЧС зафиксирован в 21.27 местного времени

По предварительным данным, причина пожара -  неправильное устройство печи и дымохода. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС проводят проверку. Ущерб устанавливаются.

Советы МЧС по правилам пожарной безопасности при установке печного оборудования:

  • при монтаже печи и дымоходов соблюдать инструкцию завода-изготовителя;
  • обеспечить противопожарную отступку от горючих конструкций;
  • деревянные стены защитить металлическим листом по асбокартону толщиной 8 мм или штукатуркой по металлической сетке;
  • затопив печь, не уходите из дома, не доверяйте присмотр за печкой малолетним детям.
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