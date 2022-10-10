Шесть бань сгорели в Нижнем Тагиле за одни сутки

7 октября в 19:57 местного времени загорелась баня на садовом участке в поселке Черноисточинск. На третьей линии садового товарищества НТМК №10) хозяева участка заметили пламя в районе трубы. Потушить пожар своими руками не удалось, сообщили в отделе надзорной деятельности МЧС Свердловской области.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров. Предварительная причина пожара - неправильное устройство печи и дымохода. Дознаватели МЧС проводят проверку. Ущерб устанавливается.
8 октября в 05.16 местного времени в коллективном саду «Весна» загорелись 4 частные бани на смежных участках. Площадь пожара составила 80 квадратных метров.
Пожар обнаружил один из пострадавших. По предварительным данным бани сгорели из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц. Проводится проверка, устанавливается ущерб.
Вечером в субботу 8 октября загорелась баня на ул. Коммуны. Звонок в МЧС зафиксирован в 21.27 местного времени
По предварительным данным, причина пожара - неправильное устройство печи и дымохода. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС проводят проверку. Ущерб устанавливаются.
Советы МЧС по правилам пожарной безопасности при установке печного оборудования: