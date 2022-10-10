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Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству банкротств с начала года

Сегодня, 04:52
Фото: 1MI

Свердловская область лидирует по количеству компаний-банкротов за 2022 год

По итогам 9 месяцев 2022-го года Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству-компаний банкротов, судебному банкротству граждан и числу лиц-банкротов как с проведением судебного процесса, так и без него.

Аналитики Федресурса провели исследование, в результате которого выяснилось: общее количество корпоративных банкротств снизилось на 2,4% относительно 2021-го года и составило 7227 штук.

После введенного с 1 апреля по 1 октября нынешнего года моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве, количество процедур осталось стабильным даже на фоне ухудшения экономической ситуации. Эксперты считают, что после отмены моратория значительного роста банкротств не произойдет.

Среди регионов пятерка лидеров по корпоративным банкротствам сложилась следующим образом:

  • Московская область (615, +12%);
  • Санкт-Петербург (562; -5,2%),
  • Краснодарский край (250; +9,2%),
  • Свердловская область (204; -19,0%),
  • Республика Татарстан (178; -26,4%).

По данным анализа, в 2022 году граждане почти в два раза меньше (относительно прошлого года) проходили судебную процедуру банкротств. В ТОП-5 по количеству неспособных справляться с кредитными обязательствами людей также вошла Свердловская область. Кроме неё отмечены такие регионы, как Краснодарский край, Москва и МО, а также республика Башкортостан.

В нынешнем году многофункциональные центры России разместили 4710 сообщений, в которых докладывали о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан. Объем стартовавших дел увеличился до 59%. За девять месяцев текущего года завершились 3647 дел.

Пятёрка лидеров по числу стартовавших внесудебных процедур: Челябинская область (284), Оренбургская область (242), Омская область (213), Свердловская область (205), Санкт-Петербург (181).

Напомним, что Свердловская область, в сумме с ХМАО и ЯНАО, стала лидером экономики в России. Тройка регионов образует 52,1% от общего объема экономики страны.

Свердловская область вошла в список лидеров экономики России
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#Анна Варнакина#Экономика#Свердловская область#Банкротство#Банкрот#Суд#Мфц#Рейтинг
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