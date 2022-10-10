Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов по количеству банкротств с начала года

По данным анализа, в 2022 году граждане почти в два раза меньше (относительно прошлого года) проходили судебную процедуру банкротств. В ТОП-5 по количеству неспособных справляться с кредитными обязательствами людей также вошла Свердловская область. Кроме неё отмечены такие регионы, как Краснодарский край, Москва и МО, а также республика Башкортостан.