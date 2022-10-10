Тагил попал на карту ядерных мишеней США, а семье погибшего на Украине вручили орден

На прошедшей неделе воздух в Нижнем Тагиле оставался относительно чистым, прокуратура нашла четыре незаконные свалки на 25 квартале, а Свердловская область оказалась лидером по количеству отравлений водоемов за полгода. Собрали главные экологические события города и региона за неделю в материале TagilCity.ru.