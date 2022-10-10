Тагил попал на карту ядерных мишеней США, а семье погибшего на Украине вручили орден

Под Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по проекту «Безопасные и качественные дороги». Строится 2,5 км дороги.
В администрации Тавдинского городского округа родственникам местного жителя Николая Цвигуна, погибшего в ходе СВО на Украине, вручили госнаграду «Орден Мужества». Погибшему солдату был 21 год.
На прошедшей неделе воздух в Нижнем Тагиле оставался относительно чистым, прокуратура нашла четыре незаконные свалки на 25 квартале, а Свердловская область оказалась лидером по количеству отравлений водоемов за полгода. Собрали главные экологические события города и региона за неделю в материале TagilCity.ru.
Рассекреченная карта ядерных целей США, созданная в 1956-м году, появилась в интернете. Среди более чем 1100 точек оказался и Нижний Тагил.
Житель Нижнего Тагила Иван Гражданов путешествует в инвалидной коляске по России и всему миру. В сентябре он смог прокатиться на Porsche 911 по трассе Формулы 1 в Сочи.