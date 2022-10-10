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Тагил попал на карту ядерных мишеней США, а семье погибшего на Украине вручили орден

Сегодня, 15:06
Фото: Информационная служба Тавдинского местного городского отделения СОО РСВА
Нижний Тагил оказался на карте ядерных мишеней США, а семье погибшего на Украине вручили орден. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 10 октября.

Под Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по проекту «Безопасные и качественные дороги». Строится 2,5 км дороги.

Под Нижним Тагилом продолжается капремонт дороги на Ольховку по БКД
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В администрации Тавдинского городского округа родственникам местного жителя Николая Цвигуна, погибшего в ходе СВО на Украине, вручили госнаграду «Орден Мужества». Погибшему солдату был 21 год.

В Тавде семье погибшего на Украине 21-летнего десантника вручили орден
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На прошедшей неделе воздух в Нижнем Тагиле оставался относительно чистым, прокуратура нашла четыре незаконные свалки на 25 квартале, а Свердловская область оказалась лидером по количеству отравлений водоемов за полгода. Собрали главные экологические события города и региона за неделю в материале TagilCity.ru.

Снижение выбросов и незаконные свалки. Главные экологические события в Нижнем Тагиле
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Рассекреченная карта ядерных целей США, созданная в 1956-м году, появилась в интернете. Среди более чем 1100 точек оказался и Нижний Тагил.

Нижний Тагил оказался на карте мишеней для ядерных ракет США
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Житель Нижнего Тагила Иван Гражданов путешествует в инвалидной коляске по России и всему миру. В сентябре он смог прокатиться на Porsche 911 по трассе Формулы 1 в Сочи.

Путешественник на коляске из Тагила прокатился на Porsche 911 по трассе Формулы 1
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