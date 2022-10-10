Топ-менеджер Белоярской АЭС арестован в Екатеринбурге

46-летнего работника ядерной установки следствие подозреваем в пособничестве, получении и даче взятки в крупных масштабах (часть 6 статьи 290 УК, часть 5 статьи 291 УК и часть 4 статьи 291.1). Руководителя взяли под арест сотрудники ФСБ Свердловской области в конце сентября 2022 года.
Известно, что Васькин перешел на работу в БАЭС тремя годами ранее. До этого его место работы было в Смоленской области, сообщил источник «КП-Екатеринбург».
По делу подозреваемого следственным органом в суде выступает Следственный комитет. УФСБ не разглашают сведения о произошедшем, ссылаясь на ч. 1 статьи 161 УПК РФ.