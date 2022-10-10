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Учитель школы №64 Тагила стала лауреатом Всероссийской премии «Исток»

Сегодня, 11:36
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Преподаватель химии и билологии школы №64 Нижнего Тагила Татьяна Прохоренкова удостоилась звания лауреата Всероссийской премии «Исток». Всего в список вошли 12 учителей, среди них четыре педагога Свердловской области.

Татьяна Прохоренкова стала лауреатом премии в номинации «За ценный вклад и воспитание педагогической смены и наставничество». Наградили лучших преподавателей 7 октября в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба управления образования.

Отмечается, что Всероссийская премия «Исток» была учреждена по инициативе экс-главы Российской академии наук Александра Сергеева два года назад. Премия вручается ежегодно учителям физики, химии и биологии. Кандидатов на премию в этом году выдвигали институты развития образования из шести регионов УРФО.

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