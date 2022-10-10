Узбекистан вместо Европы и горы вместо моря. Как в этом году отдыхали свердловчане

Появившееся восемь лет назад новое место отдыха для россиян — Крымский полуостров — в этом году популярностью не пользовался. Одной из причин этому стали боевые действия в Украине, граничащей с ним. Летом несколько «прилетов» были и в курортных местах Крыма. По оценкам экспертов, туристический сезон там не состоялся по сравнению даже с «коронавирусными» годами.