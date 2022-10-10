Узбекистан вместо Европы и горы вместо моря. Как в этом году отдыхали свердловчане

Количество желающих отдохнуть на европейских курортах среди жителей Свердловской области, как и по всей России, снизилось в этом году до рекордного минимума. Случаи бронирования стали единичными, так как спрос упал на 95%.
Мы можем сказать, что европейских направлений, как вида туристического бизнеса, больше нет, — отметил в беседе с TagilCity.ru директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Этот факт подтверждают и в туристических агентствах Нижнего Тагила. Лишь в двух из шести опрошенных журналистом редакции турагентствах рассказали, что продавали в этом году несколько путевок в страны Евросоюза — Грецию и Испанию. В остальных даже не было запросов от туристов на эти направления.
Причиной падения спроса, по словам собеседников редакции в турагентствах, стала сложность с получением виз, а также сокращение авиаперевозок и связанная с этим высокая стоимость авиабилетов.
С ужесточением со стороны Евросоюза правил получения виз для россиян выросла и стоимость, и сроки рассмотрения. И, конечно, дают визы не так легко и охотно. Некоторые страны в принципе не пускают наших граждан на свою территорию, даже при наличии визы, что тоже вызывает вопросы, — рассказал Михаил Мальцев.
Однако, по его словам, на фоне недоступной Европы среди свердловчан вырос спрос на отдых в бывших союзных республиках — Беларуси, Армении, Узбекистане и Кыргызстане.
Самое популярное место отдыха среди свердловчан — Турция — в этом году стала доступной не для всех желающих там отдохнуть. Турецкие туроператоры подняли цены, так как курорты были заполнены европейскими туристами, перед которыми выполнялись доковидные обязательства. То есть те, по которым были внесены оплаты в прошлом и позапрошлом году, рассказал директор УАТ.
Еще об одной причине повышения стоимости отдыха в Турции редакции TagilCity.ru рассказали в турагентстве TravelTour:
В этом году существенно снизилось количество авиаперелетов из-за ограничений на полеты и запрета чартеров для российских авиаперевозчиков. Теперь большую часть перелетов осуществляют турецкие авиалинии. Спрос огромный, а билетов мало. Те тагильчане, которые каждый год отдыхают в Турции через наше агентство, массово отказывались от путевок. Пришлось искать для них альтернативу.
По оценкам экспертов, стоимость отдыха в Турции увеличилось на 25%.
Появившееся восемь лет назад новое место отдыха для россиян — Крымский полуостров — в этом году популярностью не пользовался. Одной из причин этому стали боевые действия в Украине, граничащей с ним. Летом несколько «прилетов» были и в курортных местах Крыма. По оценкам экспертов, туристический сезон там не состоялся по сравнению даже с «коронавирусными» годами.
Также популярность Крыма, в том числе и среди свердловчан, снизилась из-за отмены авиарейсов до Симферополя на фоне СВО. Те туристы, которые все же решились отдохнуть на полуострове, добирались до места на машинах.
За июнь — август текущего года в республике отдохнуло более 4,2 миллиона туристов. Это на 19% ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года и на 7% меньше показателя летнего сезона 2019 года, — сообщил в своем телеграм-канале глава республики Крым Сергей Аксенов.
При этом Краснодарский край в этом году пользовался среди свердловчан бешеной популярностью. Невозможность вместить всех российских туристов на курорты черноморского побережья привела к спросу на отдых в Северном Кавказе.
На Краснодарский край спрос был колоссальный. Сочи не мог уместить желающих, что привело к росту спроса на Абхазию, Адыгею, а также был резкий спрос на курорты Северного Кавказа. Это Кабардино-Балкария, Ставропольский край, также был интерес к Дагестану и Осетии, — сообщил Михаил Мальцев.
Именно Сочи в этом году принял на себя основной удар туристического потока. Все дело также в авиасообщении. После начала спецоперации сочинский аэропорт стал единственным работающим в Краснодарском крае и принимающим прямые перелеты из 50 городов России, в том числе из Екатеринбурга.
Действительно, в этом году туристы старались брать путевки именно в Сочи и на курорты, которые ближе к нему. Добираться после аэропорта до Новороссийска или Анапы захочет не каждый. В этом случае выбирали ж/д сообщение, но такой вариант тоже подходит не каждому. Люди все-таки предпочитают летать, — рассказали TagilCity.ru в нижнетагильском турагентстве «Гранд-тур».
При этом стоимость отдыха в Сочи, по оценкам экспертов, выросла до 50%. За недельный отдых на главном курорте Краснодарского края на двоих уральцам приходилось отдавать минимум 70 тысяч рублей. Цены же на отпуск в Анапе или Геленджике начинались от 30 тысяч.
Еще одной проблемой для туристических агентств стала маленькая глубина продаж. Из-за нестабильной обстановки в мире туристы из Свердловской области предпочитают не планировать отдых задолго до поездки.
Есть опасения у туристов, что закроется то или иное направление и после оплаты он не сможет никуда поехать. Это мешает нашему рынку безусловно, — сообщил Михаил Мальцев.