В больнице Екатеринбурга девушке предложили обследовать грудь по видео в интернете

24-летняя девушка проходила диспансеризацию 8 октября в поликлинике по улице Декабристов, 15Б. В очереди к гинекологу молодая женщина простояла 2,5 часа, пишет «КП-ЕКатеринбург».
И это был обычный осмотр! Уже на приеме гинеколог сказала мне: «Приходишь домой, находишь в интернете видео, как обследовать молочные железы, и сама обследуешь. Поняла меня?». Как я могу сама себя обследовать? Я ведь не врач! – возмутилась девушка.
В министерстве здравоохранения Свердловской области заметили, что девушка может обратиться за объяснениями в администрацию поликлиники. Также она может задать их минздраву.