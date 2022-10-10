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В больнице Екатеринбурга девушке предложили обследовать грудь по видео в интернете

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга в рамках диспансеризации посетила врача-гинеколога и получила совет самостоятельно провести осмотр груди. Врач рекомендовала девушке найти видео в интернете. Направление к маммологу пациентка не получила.

24-летняя девушка проходила диспансеризацию 8 октября в поликлинике по улице Декабристов, 15Б. В очереди к гинекологу молодая женщина простояла 2,5 часа, пишет «КП-ЕКатеринбург».

И это был обычный осмотр! Уже на приеме гинеколог сказала мне: «Приходишь домой, находишь в интернете видео, как обследовать молочные железы, и сама обследуешь. Поняла меня?». Как я могу сама себя обследовать? Я ведь не врач! – возмутилась девушка.

В министерстве здравоохранения Свердловской области заметили, что девушка может обратиться за объяснениями в администрацию поликлиники. Также она может задать их минздраву.

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#Общество#Свердловская область#Больница#Диспансеризация#Гинеколог#Врач-гинеколог#Федор Быстров
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