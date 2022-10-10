В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года

Жительница Нижнего Тагила Ольга Лобанова предложила горожанам поддержать идею других регионов, где власти снизили расходы на празднование Нового 2023 года:
Были сокращены праздничные мероприятия на день города в Краснодаре, в городах Новороссийске и Армавире решили не запускать праздничный салют. Санкт-Петербург откажется от концертов на Дворцовой площади и Невском проспекте. Калуга отказалась от концертов с приглашенными звездами и других мероприятий. В Белгороде не будут закупать новые украшения и заливать каток за 28 млн рублей.
Аналогичное решение женщина предлагает требовать и от тагильской мэрии. Она создала пример обращения, который рекомендует отправить на имя Владислава Пинаева.
Предлагается в столь сложное для страны время отменить празднование Нового года 2022-2023, либо использовать прошлогоднюю праздничную иллюминацию, а не покупать новую, сократить программы предстоящих праздничных мероприятий по случаю нового года по максимуму. И по максимуму снизить расходы на праздничные мероприятия.
В администрации Нижнего Тагила в беседе с TagilCity.ru заявили о том, что сокращение расходов на новогодние гуляния предусмотрено, однако праздник полностью отменять не будут.
Новый год в Нижнем Тагиле — это, прежде всего, праздник для детей. Это ёлки для ребят из многодетных, малообеспеченных семей, для талантливых школьников, отличившихся в учебе, творчестве, спорте. Это ледовый городок, который мы строим, в первую очередь, чтобы устроить праздник для детей, и каждый год порадовать чем-то новым, будь то горки или световые фигуры. Это наши дети — из семей учителей, врачей мобилизованных, работников оборонных и металлургических предприятий. И, безусловно, праздник для них состоится. Мы никогда не тратились на торжественные приёмы или широкие гуляния, чтобы сейчас сокращать расходы. Возможно, учитывая текущую ситуацию, более скромно, без фейерверка, пройдет открытие ёлки, — заявил TagilCity.ru глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Уже несколько лет в Нижнем Тагиле используют искусственную елку, чтобы не приобретать каждый раз несколько живых. Украшения и огни для нее также есть в наличии с прошлых лет, также в городе есть праздничная иллюминация, обновление которой не требуется, рассказывают в мэрии.
Поддерживают проведение праздника в городе и сами жители. Они отмечают важность новогодних мероприятий для юных тагильчан.
Полно детей, которые хотят праздника, и родителей, у которых нет возможности его устроить, дак хотя бы на улице они его видят и чувствуют, катаясь на горках, смотря на ёлку и огни, — пишет в группе [ТТ] Нижний Тагил тагильчанка Елизавета.
Инициировавшая петицию женщина отметила, что данные меры поддержат военных, участвующих в СВО, а также людей, попавших под частичную мобилизацию. При этом часть тагильчан не согласна с тем, что в городах должна остановиться культурная жизнь.
Даже в блокадном Ленинграде проводили Елку, потому что понимали, что депрессия хуже смерти. Пьеса «12 месяцев» была написана во время блокады и там же поставлена! — напоминает пользовательница Неля.
Еще одна тагильчанка по имени Светлана рассказала о своем родственнике, который находится в зоне СВО и поддерживает жителей городов, которые не хотят отмены новогодних гуляний:
У меня дядю родного призвали, так как он служил в Чечне. Дак вот он звонит и говорит: «Гоните что ли? Все Окей, мы мужики и мы справимся! Для чего сидеть и страдать? Живите, мы за Вас пошли, чтобы Вы жили спокойно и счастливо.» Как думаете, хочет он, чтобы я сидела и страдала и его ЖИВОГО оплакивала?!
Ольга Лобанова, создавшая обращение к властями, предлагает «высвободившиеся деньги направить на дополнительное оснащение бойцов нашей армии, мобилизованных и всех видов добровольцев». В рамках действующего бюджетного кодекса подобное распоряжение средствами незаконно: из местного бюджета нельзя перевести на нужды учреждений областного или федерального подчинения, которыми в том числе являются и воинские части.
Бюджетный кодекс не позволяет муниципалитету расходовать средства на вопросы не местного значения, например, приобретение военной формы и т. д. Но помогать нашим ребятам, участвующим в спецоперации, вместе с предпринимателями, предприятиям, общественными организациями мы не прекращали. Нижний Тагил уже отправил несколько фур помощи на Донбасс. И сейчас мы продолжаем эту работу, включая поддержку мобилизованных земляков, - поясняет глава города.
При этом сбор гуманитарной помощи военным в Нижнем Тагиле идет с самого начала СВО в Украине. Несколько фур с помощью от Нижнего Тагила уже отправлены в ЛНР, в том числе для тагильских ОМОНа и спецназа, которые с начала весны работают в зоне СВО. Среди благотворителей — тагильские предприниматели и городские муниципальные учреждения, которые жертвуют средства на приобретение необходимых товаров для участников СВО.
Усилили свою работу волонтеры и чиновники и после объявления частичной мобилизации. Так, пункты приема вещей и медикаментов организованы в администрации Тагилстроевского района, в здании Городского дворца молодежи, в отделении Красного креста, на «Почте России», в различных торговых точках и даже просто на квартирах у волонтеров.