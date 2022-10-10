В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года

При этом сбор гуманитарной помощи военным в Нижнем Тагиле идет с самого начала СВО в Украине. Несколько фур с помощью от Нижнего Тагила уже отправлены в ЛНР, в том числе для тагильских ОМОНа и спецназа, которые с начала весны работают в зоне СВО. Среди благотворителей — тагильские предприниматели и городские муниципальные учреждения, которые жертвуют средства на приобретение необходимых товаров для участников СВО.