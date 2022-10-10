В Нижнем Тагиле неизвестные разбили радар на Ленинградском проспекте

Инцидент попал на камеру видеорегистратора автомобиля. На кадрах видно, что двое молодых мужчин напали на человека, который, предположительно, являлся оператором камеры. И в какой-то момент один из нападавших разбил радар и бросил его на проезжую часть.
По данному факту в отделе полиции № 17 проводится проверка. По результатам которой будем принято процессуальное решение, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Данный радар появился на Ленинградском проспекте во время ремонта дороги для фиксации нарушений ПДД водителей. Этот участок в районе остановки «Ленинградский проспект» был выбран для контроля скорости автомобилей в связи с тем, что при замене дорожного плотна с него убрали искусственные неровности, а установленные светофоры еще не подключили.
Ранее в тагильских пабликах сообщалось, что жители препятствовали работе данного радара. Водители останавливались и поднимали капот автомобиля, чтобы перегородить обзор камере. Кроме того, с этой же целью перед радаром толпой вставали подростки.