В Нижнем Тагиле неизвестные разбили радар на Ленинградском проспекте

Данный радар появился на Ленинградском проспекте во время ремонта дороги для фиксации нарушений ПДД водителей. Этот участок в районе остановки «Ленинградский проспект» был выбран для контроля скорости автомобилей в связи с тем, что при замене дорожного плотна с него убрали искусственные неровности, а установленные светофоры еще не подключили.