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В Нижнем Тагиле неизвестные разбили радар на Ленинградском проспекте

Сегодня, 09:12
Вечером 9 сентября в Нижнем Тагиле двое неизвестных разбили радар, стоящий на Ленинградском проспекте.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора автомобиля. На кадрах видно, что двое молодых мужчин напали на человека, который, предположительно, являлся оператором камеры. И в какой-то момент один из нападавших разбил радар и бросил его на проезжую часть. 

Фото: группа ВК «Тагил без ям»
По данному факту в отделе полиции № 17 проводится проверка. По результатам которой будем принято процессуальное решение, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Данный радар появился на Ленинградском проспекте во время ремонта дороги для фиксации нарушений ПДД водителей. Этот участок в районе остановки «Ленинградский проспект» был выбран для контроля скорости автомобилей в связи с тем, что при замене дорожного плотна с него убрали искусственные неровности, а установленные светофоры еще не подключили. 

Ранее в тагильских пабликах сообщалось, что жители препятствовали работе данного радара. Водители останавливались и поднимали капот автомобиля, чтобы перегородить обзор камере. Кроме того, с этой же целью перед радаром толпой вставали подростки.

#Анна Григорьева#Драка#Радар#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дорога#Повреждения#Видео
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