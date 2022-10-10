В Нижнем Тагиле судят «закладчика» за 10 пакетов с наркотиками

Преступление совершено в мае 2022 года. Как установили силовики, житель Нижнего Тагила получил 10 пакетиков наркотических веществ. В Дзержинском районе «закладчик» спрятал в тайники 4 пакета.
При подготовке очередного тайника «закладчик» был задержан полицией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Все 10 свертков с наркотическим средством, предназначавшимся для сбыта неопределенному кругу лиц на территории Дзержинского района г. Нижнего Тагила, было обнаружено и изъято, - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Уголовное дело о незаконном сбыте в составе организованной группы направлено в Дзержинский районный суд. По УК РФ обвиняемому грозит срок срок от 10 до 15 лет.