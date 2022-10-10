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В Нижнем Тагиле судят «закладчика» за 10 пакетов с наркотиками

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI
24-летний житель Нижнего Тагила пойман с поличным с крупной партией наркотиков. Уголовное дело направлено в суд. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Преступление совершено в мае 2022 года. Как установили силовики, житель Нижнего Тагила получил 10 пакетиков наркотических веществ. В Дзержинском районе «закладчик» спрятал в тайники 4 пакета. 

При подготовке очередного тайника «закладчик» был задержан полицией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Все 10 свертков с наркотическим средством, предназначавшимся для сбыта неопределенному кругу лиц на территории Дзержинского района г. Нижнего Тагила, было обнаружено и изъято, - говорится в сообщении прокуратуры региона.

Уголовное дело о незаконном сбыте в составе организованной группы направлено в Дзержинский районный суд. По УК РФ обвиняемому грозит срок срок от 10 до 15 лет.

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