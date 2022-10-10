В Нижнем Тагиле усилена безопасность в школах после стрельбы в Ижевске

Дополнительная проверка пропускного режима проходит в школах Нижнего Тагила после трагедии, произошедшей в Ижевске.

Проводятся инструктажи и практические тренировки по отработке действий персонала школ и обучающихся при обнаружении посторонних предметов на территории образовательного учреждения или получении информации о возможных терактах. Помимо этого, рассматриваются и ситуации совершения преступлений в форме вооруженного нападения, — рассказала редакции TagilCity.ru и. о. начальника Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.

Она отметила, что в школах систематически проводится проверка работоспособности технических средств и средств экстренной связи для поддержания их в исправном состоянии. Безопасность тагильских школьников обеспечивается в соответствии с требованием к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ.

Родители школьников в Нижнем Тагиле также заметили, что в учебных заведениях усилены меры безопасности. Например, в школе № 5 на Тагилстрое теперь все ворота закрываются утром на магнитный замок, после того, как начинаются уроки.

Утром, пока все идут в школу, ворота открыты, но сразу после начала уроков они закрываются, пройти можно только по пропускам. Открываются они уже после окончания занятий. В школу теперь тоже нельзя прийти просто так. Заранее нужно предупреждать, чтобы вахтеры знали, что родителя ожидает директор, например, или классный руководитель, — рассказала подписчица редакции TagilCity.ru Ирина.

А в гимназию № 18 родителей теперь не пускают охранники, пока за ними не спустится тот учитель или завуч, к которому они пришли.

Ходила к завучу во второй корпус на прошлой неделе. Охранник не пустил сразу, даже при предъявлении паспорта. Показал приказ об усилении мер безопасности, подписанный и. о. директора. Теперь до начала урока комиссия ежедневно проводит комплексное обследование помещений гимназии, а попасть внутрь здания посетителям можно только с сопровождением, — поделилась с редакцией тагильчанка Валерия.